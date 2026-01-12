K Annamalai: 'मी मुंबईत येणार, हिंम्मत असेल तर पाय कापा'! के. अन्नामलाईंचे राज ठाकरेंना थेट आव्हान; महाराष्ट्रात वातावरण तापलं

"रसमलाई" आणि "पाय कापणे" सारख्या विधानांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. भाजप नेते के. अन्नामलाई यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांकडून येणाऱ्या धमक्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ते शेतकऱ्यांचे पुत्र नाहीत की धमक्यांनी घाबरतील. चेन्नईमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना भाजप नेते के. अन्नामलाई यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना थेट आव्हान दिले. .अन्नामलाई म्हणाले की, "मी नक्कीच मुंबईत येईन. जर तुमच्यात हिंमत असेल तर माझे पाय कापून टाका." त्यांनी आदित्य ठाकरे किंवा राज ठाकरे कोण आहेत असा तीव्र सवाल केला. स्वतःला अभिमानाने शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणवणारे अन्नामलाई यांनी स्पष्ट केले की, ते अशा धमक्यांना घाबरणार नाहीत. त्यांनी मनसेचा निषेध आणि विधान पूर्णपणे अज्ञान असल्याचे सांगत फेटाळून लावले..मुंबई संकटात असताना झालेला कोविड सेंटर घोटाळा, सत्तेचा गैरवापर अन् नियमांचं उल्लंघन.राज ठाकरे यांनी अन्नामलाई यांच्याविरुद्ध "रसमलाई" असे वक्तव्य केल्यापासून हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. यामुळे मनसे कार्यकर्ते संतप्त झाले. त्यांनी अन्नामलाई मुंबईत आल्यास त्यांचे पाय कापून टाकण्याची धमकी दिली. अन्नामलाई यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली की, केवळ त्यांचा अपमान करण्यासाठी विशेष मेळावे आयोजित केले जात आहेत, जे त्यांचे वाढते महत्त्व दर्शवते. .त्यांनी असेही म्हटले की, जर त्यांना भीती वाटत असेल तर ते त्यांच्या गावातच राहतील, परंतु मुंबईसारख्या जागतिक शहरात येण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. राजकीय वाद केवळ वैयक्तिक विधानांपुरता मर्यादित नव्हता. राज ठाकरे यांनी गौतम अदानींवर निशाणा साधत एक नकाशा दाखवला आणि दावा केला की गेल्या दशकात फक्त एकच उद्योगपती श्रीमंत झाला आहे. त्याला उत्तर म्हणून भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी सोशल मीडियावर राज ठाकरेंचा अदानींसोबतचा एक जुना फोटो शेअर केला..साटम यांनी याला "ढोंगीपणा आणि ढोंगाचा कळस" म्हटले. भाजपने असा युक्तिवाद केला की एकीकडे राज ठाकरे अदानींना भेटतात आणि दुसरीकडे राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्यावर आरोप करतात. अन्नामलाई यांनी त्यांच्या बचावात म्हटले की, त्यांच्या विधानांचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर म्हणणे कोणत्याही प्रकारे मराठी लोकांच्या योगदानाला नाकारत नाही. .Ravindra Chavan: मोठा मित्र लवकरच येणार: भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या सूचक वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण...उदाहरण देत ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे कामराज यांना भारताचा महान नेता म्हणणे त्यांच्या तमिळ ओळखीवर परिणाम करत नाही, त्याचप्रमाणे मुंबईचे कौतुक करणे कोणत्याही भाषेच्या किंवा संस्कृतीच्या विरोधात नाही. आगामी बीएमसी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद अत्यंत राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.