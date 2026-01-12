मुंबई

K Annamalai: 'मी मुंबईत येणार, हिंम्मत असेल तर पाय कापा'! के. अन्नामलाईंचे राज ठाकरेंना थेट आव्हान; महाराष्ट्रात वातावरण तापलं

Raj Thackeray And K Annamalai News: भाजप नेते के. अन्नामलाई यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या धमक्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी मुंबईत येत असल्याचे सांगितले आहे.
Vrushal Karmarkar
"रसमलाई" आणि "पाय कापणे" सारख्या विधानांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. भाजप नेते के. अन्नामलाई यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांकडून येणाऱ्या धमक्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ते शेतकऱ्यांचे पुत्र नाहीत की धमक्यांनी घाबरतील. चेन्नईमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना भाजप नेते के. अन्नामलाई यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना थेट आव्हान दिले.

