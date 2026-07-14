Ulhasnagar Accident: उल्हासनगरात हिट अँड रन! भरधाव कारने वयोवृद्धाला चिरडलं; भाजपच्या बड्या नेत्याचा मुलगा ताब्यात

उल्हासनगर : उल्हासनगरमध्ये हिट-अँड-रनची घटना समोर आली आहे. एका भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिल्यानंतर पळण्याच्या नादात जखमी वयोवृद्धाच्या अंगावर पुन्हा कार घालून त्यांना चिरडल्याची थरारक घटना घडली आहे. या अपघातात देवेंद्र सिंह राजपूत या 65 वर्षीय वृद्धाचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर त्यांचा मुलगा संजय सिंग राजपूत हा गंभीर जखमी झाला आहे. तसेच या प्रकरणी भाजप नेत्याच्या मुलाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बिर्ला गेट परिसरात सोमवारी सकाळी कारने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. देवेंद्रसिंह राजपूत (वय ५१) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. राजपूत हे मुलाला रेल्वे स्थानकात सोडण्यासाठी जात असताना त्यांना कारने धडक दिली. यामध्ये देवेंद्रसिंह यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर मुलगा जखमी झाला आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रवाशांसाठी अलर्ट! आता 'इथून' ट्रेनमध्ये चढलात तर गुन्हा दाखल होणार; रेल्वेचा मोठा निर्णय.म्हारळ गावचे रहिवासी असलेले देवेंद्रसिंह राजपूत हे कामावर जाणारा मुलगा संजय याला शहाड रेल्वे स्थानकाकडे घेऊन जात होते. या वेळी भाजप नेते प्रकाश मुथा यांचा मुलगा अविनाश मुथा यांच्या कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. याप्रकरणी अविनाश यांना उल्हासनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..नवी मुंबईमध्ये राडारोडा टाकणाऱ्या चालकांवर गुन्हासिडको भूखंडांवर बेकायदा राडारोड टाकून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांविरोधात सिडकोने मोठी कारवाई केली आहे. संयुक्त मोहिमेदरम्यान पाच डम्पर पकडण्यात आले असून, संबंधित चालकांविरोधात वाशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mhada Lottery: म्हाडाकडून गुडन्यूज! ५ हजार घरांची बंपर लॉटरी, कधी आणि कुठे? तारीख आली समोर.दिलीप केवट, शंभू मुखीया, जमील अहंमद, अलायद्दीन आणि अलीखान या डम्परचालकांविरुद्ध वाशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादित तसेच संपादन प्रक्रियेत असलेल्या जमिनींवर बेकायदा डेब्रीज टाकले जात असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी मुख्य दक्षता अधिकारी, सिडको यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष संयुक्त मोहीम राबविण्यात आली. मवारी (ता. १३) सकाळी ११.३०च्या सुमारास वाशी टोलनाक्याजवळ पाच डम्पर संशयास्पदरीत्या आढळून आले. संबंधित डम्पर मुंबई येथून डेब्रीज घेऊन नवी मुंबईतील सिडकोच्या भूखंडांवर टाकण्यासाठी आल्याचे उघड झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.