मुंबई

Ulhasnagar Accident: उल्हासनगरात हिट अँड रन! भरधाव कारने वयोवृद्धाला चिरडलं; भाजपच्या बड्या नेत्याचा मुलगा ताब्यात

Ulhasnagar Hit And Run Case: उल्हासनगरात भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिल्याने मोठा अपघात घडला आहे. यावेळी कारचालकाने पळण्याच्या नादात जखमीच्या अंगावर पुन्हा कार घालून चिरडल्याची थरारक घटना घडली आहे.
Ulhasnagar Hit And Run Case

Ulhasnagar Hit And Run Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उल्हासनगर : उल्हासनगरमध्ये हिट-अँड-रनची घटना समोर आली आहे. एका भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिल्यानंतर पळण्याच्या नादात जखमी वयोवृद्धाच्या अंगावर पुन्हा कार घालून त्यांना चिरडल्याची थरारक घटना घडली आहे. या अपघातात देवेंद्र सिंह राजपूत या 65 वर्षीय वृद्धाचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर त्यांचा मुलगा संजय सिंग राजपूत हा गंभीर जखमी झाला आहे. तसेच या प्रकरणी भाजप नेत्याच्या मुलाला ताब्यात घेण्यात आले आहे.

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