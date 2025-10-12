भाजपला मोठा धक्का बसणार! बडा नेता शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार, निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग

डोंबिवली : भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे यांची नाराजी दूर करण्यात पक्षातील वरिष्ठाना फारसे यश आल्याचे दिसत नाही. सध्याच्या घडीला एक बॅनर चर्चेला आला असून शिंदेच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत म्हात्रे यांचा फोटो झळकला आहे. तसेच दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हात्रे यांच्या कार्यालयावरील फलकावरून देखील पक्षाचे चिन्ह गायब झाल्याचे दिसत असून भगव्या रंगात हा फलक झळकत आहे. यामुळे माजी नगरसेवक विकास म्हात्रे व त्यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका कविता म्हात्रे या शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. .कल्याण डोंबिवलीमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी घडतं आहेत. आगामी पालिका निवडणूकीच्या तोंडावर पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण होत असून तिकिटासाठी इच्छुक उमेदवार देखील या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारत आहेत. डोंबिवली पश्चिमेतून मोठी राजकीय घडामोड घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपची साथ सोडून माजी स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे आणि त्यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका कविता म्हात्रे हे शिंदेच्या शिवसेनेत जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. .दिवाळीसाठी कपडे खरेदी करायचेत? तर मुंबईच्या 'या' बाजारपेठांमध्ये नक्की भेट द्या....दरम्यान एका बॅनरवर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत विकास म्हात्रे आणि त्यांच्या पत्नी कविता म्हात्रे यांचे फोटो एकत्र असून याच बॅनरवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे फोटो असून हा बॅनर व्हायरल झाला आहे. या बॅनरची एकच चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे..डोंबिवलीतील माजी स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे आणि त्यांची पत्नी कविता म्हात्रे यांनी भाजपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय यापूर्वी दोनदा घेतला होता. नाराज असलेल्या या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षातील पदाचा राजीनामा दिला होता. त्याचवेळी ते पक्षाला देखील सोडचिट्टी देतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. यावेळी पक्षातील वरिष्ठानी त्यांची नाराजी दूर केली होती..दरम्यान त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार राजेश मोरे यांनी त्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर ते ठाकरे गटात जाणार अशी चर्चा रंगू लागली होती. मात्र त्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी वरिष्ठानी भेट घडवून आणत समजूत काढली होती. मात्र आता शिंदेच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत विकास म्हात्रे आणि त्यांच्या पत्नी कविता म्हात्रे यांचे फोटो एकत्रित असल्याचा एक बॅनर व्हायरल झाला आहे..Thane News: लाडक्या बहिणींचा आत्मनिर्भरतेचा ‘फराळ’; योजनेच्या पैशातून महिलांचे उद्योग क्षेत्रात पाऊल.तसेच त्यांच्या कार्यालयावरील फलक देखील बदलण्यात आला आहे. त्यावरून पक्षाचे चिन्ह गायब झाले आहे. तसेच भगव्या रंगात हे फलक रंगवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या चर्चा अधिक वाढल्या आहेत. याबाबत विकास म्हात्रे यांनी सांगितले की पक्ष बदल असे काही नाही आहे. वामन म्हात्रे प्रतिष्ठान तर्फे तो कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.