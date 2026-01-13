Thane News : भाजपने महाराष्ट्र लुटला; ठाण्यातील सभेतून उद्धव व राज ठाकरे यांचा हल्लाबोल

ठाणे - ‘मुंबईसह ठाणे, पालघर ही शहरे गुजरातला जोडण्याचा भाजपचा डाव आहे. त्यांनी राज्यातील सर्व महापालिकांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या केल्या आहेत. पूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटली होती, आता सुरतचे दोघे जण महाराष्ट्र लुटत आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत गाफील न राहता आपली शहरे वाचवा,’ असे आवाहन उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी आज ठाणेकरांना केले. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गड असलेल्या ठाण्यात आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या तोफा धडाडल्या. राज यांनी मराठीचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत उद्योगपती गौतम अदानींच्याच हाती सर्व उद्योग देण्याच्या धोरणावर टीका केली.सत्ताधाऱ्यांना मराठी माणसाचा ठसा पुसून टाकायचा आहे, असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. त्यानंतर, उद्धव ठाकरे यांनीही हाच धागा पकडत भाजपवर टीकास्त्र सोडले. मी आणि राज ठाकरे यांनी जागावाटपासाठी युती केली नाही, तर मराठी माणसाला जागे करण्यासाठी युती केली आहे, असे उद्धव यांनी सांगितले..ते म्हणाले, ‘एकाच उद्योगपतीच्या हाती सर्व सूत्रे दिली तर यापुढे हा देशही उद्योगपतीच चालवतील. मी मुख्यमंत्री असताना माझ्या काळात जेवढी जंगले वाढविण्यात आली, तेवढे काम कोणीही केलेले नाही. मात्र सध्याची राज्याची गती विकासाची नाही, तर विनाशाची आहे. मुंबईत कोस्टल रोड आम्हीच बांधला, आपला दवाखाना योजनाही आपलीच आहे.मात्र, सरकार बदलले आणि त्यांनी केवळ उद्घाटने केली. भाजपने व गद्दारांनी मुंबईत तीन लाख कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला. मोदींनी देश अदानींच्या हाती दिला आणि महापालिका भिकारी करून टाकल्या. सगळे उद्योग गुजरातला नेले. आम्ही एवढे कोडगे सरकार कधी पाहिले नव्हते.’’.ही निवडणूक ठाकरे बंधूंची नाही, तर आमची तळमळ जनतेसाठी आहे, असे सांगत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, उमेदवारांना पाच कोटींची ऑफर झाली, तर आम्हाला किती कोटींची ऑफर झाली असती? मात्र, आम्ही प्रबोधनकारांची नातवंडे आहोत, आमच्यातील रक्त आम्हाला गप्प बसू देत नाही.आमच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्यांनी आधी ‘पीएम केअर’चे हिशोब द्यावेत, असे आवाहनही ठाकरेंनी केले. ही निवडणूक मराठी जनतेच्या आयुष्याची दिशा ठरविणारी निवडणूक असून आम्हाला संधी दिल्यास वचनं पाळण्याची जबाबदारी आमची, असे आश्वासनही त्यांनी दिले..राज ठाकरे म्हणाले,- या देशात सगळेच उद्योगपती मोठे व्हावेत, पण एकाचाच विकास नको- मुंबई विमानतळावर गरबा नाही, ढोल-लेझीमच वाजायला हवेत- मुंबईसह ठाणे, पालघर ही शहरे सत्ताधाऱ्यांना गुजरातला जोडायची आहेत- ठाण्याचे प्रश्न गुजरात सरकार सोडवत आहे, असे नको व्हायला.- गाफिल राहू नका- दुबार मतदान करायला कोणी आले तर तिथेच ठोका- शहरे वाचवा.सत्ताधाऱ्यांना मराठी माणसाचा ठसा पुसून टाकायचा आहे. मात्र, मतदारांनी गाफिल न राहता आपली शहरे वाचवावीत.- राज ठाकरे, मनसेचे प्रमुख‘मतदारांना गृहीत धरले जाते’प्रचार संपला की सत्ताधाऱ्यांकडून पैसे वाटले जातील, असा आरोप करत राज ठाकरे यांनी भाजपविरोधात हल्लाबोल केला. मतदार विकले जातात ही चिंतेची बाब असून आपण जर पैसे घेऊन मते देत असू, तर पुढील पिढीला काय शिकवण देत आहोत? उद्या हीच मुले मोठी झाल्यावर समाजात कशी वागणार, असा सवाल राज यांनी व्यक्त केला..राज ठाकरे म्हणाले, ‘राज्यात सध्या काय सुरू आहे? पैसे देऊन ६६ ठिकाणी उमेदवारांना अर्ज माघारी घ्यायला लावले जात आहेत, खून होत आहेत, पोलिस हताश आहेत. मात्र, तरीही १५ कोटी, पाच कोटी, एक कोटींची ऑफर नाकारणारेही स्वाभिमानी आहेत. पण, पैसा वाटण्यासाठी तो मुळात येतो कोठून, अशी निवडणूक कधीही पाहिली नाही.’राज ठाकरे यांनी बदलापूर प्रकरणाचा उल्लेख करत बलात्काराच्या आरोपात सहआरोपी असलेल्या व्यक्तीला स्वीकृत नगरसेवक पद कसे मिळते? ही हिंमत कोठून येते, असा सवाल केला. मतदारांना गृहित धरले जाते, मतदार विकले जातात, हेच सत्ताधाऱ्यांना वाटते, अशी टीका राज यांनी केली..शिवाजी पार्कवरील भाषणाप्रमाणे या भाषणातही राज यांनी अदानींच्याच हाती सर्व उद्योग दिले जात असल्याचा आरोप केला. अदानी आणि राज यांचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावरूनही त्यांनी टीका केली. ‘अदानी माझ्या घरी येऊन गेले म्हणून मी त्यांची पापं झाकणार नाही. मुंबईवर संकट आल्यास दोस्ती पाहणार नाही,’ असे राज यांनी ठणकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.