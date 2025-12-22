Thane Politics: शिवसेनेच्या गडाला भाजपचा सुरुंग! ठाण्यातील अंबरनाथ, बदलापूर नगर परिषदांवर विजय

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ आणि बदलापूर नगर परिषदेत भाजपने शिवसेना शिंदेंच्या गडाला सुरुंग लावला. या दोन्ही नगर परिषदांमध्ये भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून आला असला, तरी सर्वाधिक जागा शिवसेना शिंदे गटाच्या निवडून आल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यात सत्ताधारी तसेच प्रभावी नेत्यांच्या पाठिंब्याने लढणाऱ्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याने अनेक ठिकाणी अनपेक्षित निकाल समोर आले. जिल्ह्यातील निवडणूक प्रामुख्याने शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये लढल्याने दोन्ही पक्षांनी आपापले गड गमावले. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार आणि वाडा नगर परिषदेत भाजपचा, तर डहाणू आणि पालघर नगर परिषदेत शिवसेना शिंदे गटाचे नगराध्यक्ष निवडून आले..ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ नगर परिषदेत भाजपच्या तेजश्री करंजुले यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या मनीषा वाळेकर यांचा सहा हजार मतांनी, तर बदलापूरमध्ये भाजपच्या रुचिता घोरपडे यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या वीणा म्हात्रे यांचा तब्बल सात हजार ६३४ मतांनी परावभ केला. या दोन्ही नगर परिषदांमध्ये भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून आला, तरी सर्वाधिक जागा शिवसेना शिंदे गटाच्या निवडून आल्या आहेत. भाजप क्रमांक दोनचा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे ‘गड आला पण सिंह गेला’ अशी अवस्था शिवसेना शिंदे गटाची झाली..Ravindra Chavan: 122 जागा निवडून दिल्या तर स्वप्न पूर्ण होईल: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण; अनेक वर्षांची इच्छा, नेमकं काय म्हणाले?.रायगड जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना शिंदे गटाचे प्रत्येकी तीन, शेकाप, भाजप, शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा प्रत्येकी एक नगराध्यक्षपद मिळाले. अलिबाग आणि मुरूडमध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याने आमदार महेंद्र दळवी यांना दुहेरी धक्का बसला आहे..उरणमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केल्याने आमदार महेश बालदी यांनाही राजकीय धक्का बसला; परंतु १२ सदस्य विजयी झाल्याने भाजपला उरण नगर परिषदेत सत्ता राखता आली. कर्जतमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुष्पा दगडे यांनी भाजप-शिवसेना महायुतीच्या डॉ. स्वाती लाड यांचा तब्बल ४,४७० मतांनी पराभव केला. डॉ. लाड या माजी आमदार सुरेश लाड यांच्या सूनबाई असून, त्यांच्या विजयासाठी शिवसेनेनेही मोठी ताकद लावली होती; मात्र राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख नितीन सावंत यांच्या रणनीतीमुळे हा निकाल राष्ट्रवादीच्या बाजूने लागला..पालघरमध्ये शिवसेनेचे उत्तम घरत, डहाणूमध्ये शिवसेनेचे राजू माच्छी, जव्हारमध्ये भाजपच्या पूजा उदावंत, तर वाडा नगर पंचायतीत भाजपच्या रिमा गंधे विजयी झाल्या. पालघरमध्ये शिवसेनेचे १९, भाजपचे आठ तर ठाकरे गटाचे तीन सदस्य निवडून आले. डहाणूमध्ये भाजपचे १७, तर अजित पवार, शरद पवार आणि शिवसेनेच्या आघाडीचे १० सदस्य विजयी झाले, तर नगराध्यक्षपदावर शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. वाड्यात नगराध्यक्षपदासह भाजपचे ११, शिवसेनेचे तीन, ठाकरे गट, शरद पवार गट आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी एक सदस्य निवडून आला. जव्हारमध्ये नगराध्यक्षसह भाजपचे १४, शिवसेनेचे दोन, शरद पवार गटाचा एक, तर अजित पवार गटाचे तीन सदस्य निवडून आले..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मढ ते वर्सोवा अवघ्या १० मिनिटांत पोहोचणार; केबल पूल लवकरच सुरु होणार .बदलापूरकरांचा घराणेशाहीला नकारबदलापूरमध्ये शिंदे गटाचे शहरप्रमुख वामन म्हात्रे यांच्या घराणेशाहीला मतदारांनी नकार दिला. एकाच कुटुंबातील सहा जणांना उमेदवारी दिल्याने शहरात नाराजीचे वातावरण होते. म्हात्रे यांच्यासह भाऊ तुकाराम म्हात्रे, भावजय उषा तुकाराम म्हात्रे हे विजयी झाले, तर पत्नी वीणा म्हात्रे, मुलगा वरुण म्हात्रे आणि पुतण्या भावेश केशव म्हात्रे यांचा पराभव झाला. विशेष म्हणजे, शहरप्रमुख वामन म्हात्रे हे २५ वर्षांपासून नगर परिषदेत सक्रिय असूनही त्यांचा अवघ्या ३२ मतांनी निसटता विजय झाला..सासऱ्याचा वारसा सून चालवणारअंबरनाथ नगर परिषदेमध्ये २००५ मध्ये गुलाबराव करंजुले हे शिवसेनेचे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. तब्बल २० वर्षांनंतर हा वारसा चालवण्याची संधी त्यांची सून तेजश्री करंजुले यांना मिळाली आहे. भाजपच्या उमेदवार असलेल्या तेजश्री करंजुले या नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, महायुतीची चर्चा सुरू असताना भाजपने उच्चशिक्षित तेजश्री यांना नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरवून शिंदे गटाला पहिला धक्का दिला होता..पक्षनिहाय नगराध्यक्षअंबरनाथ - भाजपबदलापूर - भाजपपालघर- शिवसेना शिंदे गटडहाणू- शिवसेना शिंदे गटजव्हार - भाजपवाडा - भाजपअलिबाग - शेकापमुरूड - राष्ट्रवादी अजित पवाररोहा - राष्ट्रवादी अजित पवारश्रीवर्धन - शिवसेना ठाकरे गटमहाड - शिवसेना शिंदे गटकर्जत - राष्ट्रवादी अजित पवारमाथेरान - शिवसेना शिंदे गटपेण - भाजपखोपोली - शिवसेना शिंदे गटउरण - राष्ट्रवादी शरद पवार गट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.