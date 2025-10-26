Maharashtra Politics: 'वोटचोरी' आरोपाला भाजप आमदाराची सहमती; काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांची तीव्र प्रतिक्रिया

तुर्भे : निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करताना, बेलापूर विधानसभेच्या भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी प्रसारमाध्यमांना समोर अधिकारी पैसे घेऊन बोगस मतदारांची नोंदणी करतात. या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, नवी मुंबई काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष पूनम पाटील यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे..आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या विधानानुसार, निवडणूक विभागातील काही अधिकारी आर्थिक लाभ घेऊन अवैध पद्धतीने मतदार याद्यांमध्ये बोगस नावे समाविष्ट करतात. यामुळे मतदान प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे आरोप महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समोर आले असून, येत्या काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Panvel News: मोलाचा जीव संकटात! कळंबोली, कामोठेतील ४० सोसायट्यांना नोटिसा, अग्निशमन यंत्रणा बंद; नेमकं प्रकरण काय?.दरम्यान, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष पूनम पाटील यांनी आमदार म्हात्रे यांच्या वक्तव्याला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या 'वोटचोरी'च्या आरोपांशी जोडले. भाजप आमदारांनी केलेले हे वक्तव्य म्हणजे राहुल गांधी यांच्या आरोपांना एकप्रकारे सहमतीच आहे, असे पाटील म्हणाल्या. राहुल गांधी यांनी यापूर्वी देशभरातील निवडणुकांमध्ये मतदार याद्या आणि ईव्हीएममध्ये हेराफेरी होत असल्याचे आरोप केले होते..पाटील यांच्या मते, भाजपमधील आमदार आता त्याच दिशेने बोलत असल्याने पक्षांतर्गत विरोधाभास उघड झाला आहे. तर भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या विधानाला अनुसरून उच्च न्यायालयातर्फे सुमोटो अंतर्गत चौकशी होणे अपेक्षित असून, चौकशीअंती निवडणूक आयोगातील दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्ती केले. तसेच, मतदार याद्यांचे पुन: निरीक्षण आणि पुन:र्परीक्षण होणेही गरजेचे असल्याचे मत पूनम पाटील म्हणाल्या आहेत..Mumbai News: छटपूजेसाठी पालिका सज्ज! मुंबईत ६७ ठिकाणी नियोजन; विविध सुविधा उपलब्ध .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.