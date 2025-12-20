Mumbai: भाजप आमदाराने रिक्षाचालकाच्या कानशिलात लगावली; मुंबईतील धक्कादायक घटना, कारण काय?

मुंबईतील घाटकोपर पूर्वेकडील भागात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि पदपथांवर अतिक्रमण होत असल्याच्या नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींनंतर, भाजप आमदार पराग शाह यांनी या भागाला भेट दिली. वल्लभबाग लेन आणि खौगली भागात दुकानदारांनी खुर्च्या आणि बाकडे ठेवून पदपथांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्यामुळे पादचाऱ्यांना मोठी गैरसोय होत होती. त्यांच्या भेटीदरम्यान आमदारांनी कायदा हातात घेतला. नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल एका ऑटो चालकाला मारहाण केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, महात्मा गांधी मार्गावर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून चुकीच्या दिशेने गाडी चालवणाऱ्या चालकांच्या तक्रारी वाढत होत्या. घटनास्थळी पाहणीदरम्यान आमदार पराग शहा यांनी चुकीच्या दिशेने गाडी चालवणाऱ्या एका ऑटो-रिक्षा चालकाला चापट मारली. लोक या कृत्याला आमदाराच्या ताकदीचे कारण देत आहेत. त्यांनी कायदा हातात घेऊन रिक्षा चालकावर हल्ला केल्याचा निषेध करत आहेत..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मढ ते वर्सोवा अवघ्या १० मिनिटांत पोहोचणार; केबल पूल लवकरच सुरु होणार .आमदार शहा यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. आमदारांच्या या कृतीचे कौतुक होत असले तरी, अशा प्रकारे नागरिकांना धमकावल्याबद्दल आणि मारहाण केल्याबद्दल त्यांना विरोधही सहन करावा लागला आहे..Kalyan Traffic: कल्याणमध्ये वाहतुकीत बदल! 'हा' महत्त्वाचा पूल २० दिवस बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग? .पराग किशोरचंद्र शाह हे भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य आहेत. ते एक भारतीय रिअल इस्टेट डेव्हलपर आणि राजकारणी आहेत. २०१९ मध्ये त्यांनी घाटकोपर पूर्व मतदारसंघ जिंकला. त्यांनी यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्ड १३२ चे सदस्य म्हणून काम पाहिले होते. ५६ वर्षीय शाह यांनी ५००.६२ कोटी (अंदाजे १.५ अब्ज डॉलर्स) किमतीची मालमत्ता जाहीर केली आहे. ज्यामुळे ते मुंबईतील सर्वात श्रीमंत आमदारांपैकी एक बनले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.