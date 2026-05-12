Mumbai : नालेसफाईच्या पाहणीसाठी २५ गाड्यांचा ताफा, भाजपच्या मुंबई अध्यक्षांचा दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका बाजूला देशवासियांना इंधन आवश्यक तितकं वापरा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा असं आवाहन केलंय. राज्य सरकारकडूनही पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अधिकाऱ्यांचे दौरे कमी करण्याचे निर्णय घेतला आहे. तसंच सांस्कृतिक मंत्रालयाने कान महोत्सवासाठी राज्याचं शिष्टमंडळ पाठवणार नसल्याचं सांगत जास्तीजास्त ऑनलाइन बैठका घेणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. केंद्र सरकार, राज्य सरकारकडून काटकसरीचं आवाहन केलं जात असताना दुसरीकडे भाजपचेच मुंबई अध्यक्ष मात्र तब्बल २५ गाड्यांच्या ताफ्यासह नालेसफाईच्या पाहणीला गेल्याचा प्रकार समोर आलाय..भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी नालेसफाई पाहणी केली. या पाहणी दौऱ्यासाठी साटम यांच्या ताफ्यात एक दोन नव्हे तर तब्बल २५ गाड्या होत्या. २५ गाड्यांच्या ताफ्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा तर झालाच पण त्यासोबतच अनावश्यक असं इंधनही खर्च झालं. केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या भाजप सरकारकडून इंधन बचतीचं आवाहन केलं जात असताना त्यांच्याच पदाधिकाऱ्यांच्या या कृतीवर आता टीका होतेय..अमित साटम हे नालेसफाईसाठी आले असता त्यांच्यासोबत आमदार, नगरसेवक, पदाधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारीही होते. साटम यांच्या ताफ्यात त्यांच्या स्वत:साठीच्या दोन गाड्या होत्या. तर इतर गाड्या आमदार, नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांच्या होत्या. मुंबई उपनगरात नालेसफाईच्या पाहणीसाठी या २५ गाड्यांचा ताफा फिरत होता. नालेसफाईची पाहणी करायला आलेल्या भाजप मुंबई अध्यक्षांच्या ताफ्याची लांबच लांब रांग मुंबई उपनगरात लागली होती..विरोधकांची टीकालोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण अशा शब्दात आता विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काटकसरीचं आवाहन केलंय. तरी भाजपचे नेतेच ताफ्यासह दौरे करत आहेत. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमध्ये आवाहन केल्यानंतर गुजरातमध्ये भव्य रॅली काढली. सोमनाथ इथंही भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आता आसाममध्ये मुख्यमंत्री शपथविधीसाठी देशभरातील अनेक राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपस्थित आहेत.