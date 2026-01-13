BJP Protest: शिवसेना-भाजप मारामारी प्रकरण तापलं! डोंबिवलीतील राड्यानंतर भाजपकडून मुक मोर्चा

डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेतील तुकारामनगर मध्ये सोमवारी रात्री भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात राडा झाला. भाजपच्या महिला उमेदवार आर्या नाटेकर यांचे पती ओमनाथ नाटेकर यांच्यावर यात जीवघेणा हल्ला करण्यात आला असून याच्या निषेधार्थ मंगळवारी भाजपच्या वतीने डोंबिवलीतील रामनगर पोलिस ठाण्यावर मुक मोर्चा काढण्यात आला. .काळ्या फिती लावून रस्त्यावर उतरत भाजपचे पदाधिकारी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. प्रचार सुरु असून उमेदवारांना दहशतीमध्ये प्रचार करावा लागत आहे. गुन्हा दाखल झाला मात्र आरोपी अजूनही मोकाट असून त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी केली. .Dombivli: डोंबिवलीत रक्तरंजित राडा! भाजपच्या महिला उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला, शिंदे गटाच्या उमेदवारांसह 8 जणांवर गुन्हा दाखल .भाजपाचे कार्यकर्ते ओमनाथ नाटेकर यांसह चार ते पाच जणांना सोमवारी रात्री शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार नितिन पाटील, रवी पाटील यांसह त्यांचे सुपूत्र व काही कार्यकर्त्यांनी प्रचंड मारहाण केली. नितिन पाटील यांच्या प्रभागात प्रचारासाठी भाजपाचे कार्यकर्ते गेल्याने ही मारामारी करण्यात आली. यामध्ये नाटेकर हे गंभीररित्या जखमी असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत..या घटनेच्या आदल्या दिवशी देखील भाजप आणि शिंदे गटात वादावादी झाली होती. भाजपाकडून मतदारांना पैसे वाटप करण्यात येत असल्याचा आरोप नितीन यांनी केला होता. यामुळे या परिसरात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तगडा पोलिस बंदोबस्त असून देखील भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना मोठ्या जमावाकडून भर रस्त्यात मारहाण करण्यात आल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. .या सर्व घटनेचा निषेध मंगळवारी भाजपाकडून नोंदविण्यात आला. काळ्या फिती लावून भाजपाचे जिल्हाधिकारी नंदू परब, उमेदवार मंदार टावरे, आर्या नाटेकर, अलका म्हात्रे, कविता म्हात्रे यांसह मनिषा राणे, संदिप माळी, मनोज घरत यांसह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्त मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते. .Mumbai Municipal Election : मराठी मतदारांचा कौल कुणाला? सर्वपक्षीयांचा व्होट बँक शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न.भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब म्हणाले, गुन्हे दाखल झाले मात्र आरोपी मोकाट आहेत. आमच्या उमेदवारांना दहशतीमध्ये प्रचार करावा लागत आहे. निवडणुकीतील ही लढाई आहे, एका सामान्य माणसाला उमेदवारी दिली आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर आमचे उमेदवार प्रचार करत आहेत हे त्यांना खुपले नाही. म्हणून आज ते मारहाणीवर उतरले असून त्यांनी हे कृत्य केले आहे. नाटेकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणाऱ्यांना तात्काळ अटक व्हावी अशी आमची मागणी आहे..नाटेकर यांच्या पत्नी उमेदवार आर्या नाटेकर याविषयी म्हणाल्या, नागरीक सुजाण आहेत, त्यांना सारे समजते. परंतू आम्हाला न्याय मिळाला पाहीजे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त सुहास हेमाडे याविषयी म्हणाले, या प्रकरणी काही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याचा संपूर्ण तपास सुरु असून संबंधित निवडणूक अधिकारी देखील याची स्वतंत्र चौकशी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.