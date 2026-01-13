मुंबई

BJP Protest: शिवसेना-भाजप मारामारी प्रकरण तापलं! डोंबिवलीतील राड्यानंतर भाजपकडून मुक मोर्चा

Dombivli Muk Morcha: डोंबिवली तुकारामनगरमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात तुफान राडा झाला. याप्रकरणी भाजपकडून मुक मोर्चा काढण्यात आला.
BJP Protest in Dombivli

शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेतील तुकारामनगर मध्ये सोमवारी रात्री भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात राडा झाला. भाजपच्या महिला उमेदवार आर्या नाटेकर यांचे पती ओमनाथ नाटेकर यांच्यावर यात जीवघेणा हल्ला करण्यात आला असून याच्या निषेधार्थ मंगळवारी भाजपच्या वतीने डोंबिवलीतील रामनगर पोलिस ठाण्यावर मुक मोर्चा काढण्यात आला.

