भाजपच्या एबी फॉर्मची कलर झेरॉक्स जोडून अर्ज भरला अन् विजय मिळवला; बंडखोराकडून महायुतीच्याच अधिकृत उमेदवाराला धोबीपछाड

राज्यातील २९ महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल शुक्रवारी जाहीर झाले. या निवडणुकीत बहुतांश महापालिकांवर भाजपचा झेंडा फडकला. राज्यासह देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबई महापालिकेत भाजप शिवसेना महायुतीची सत्ता आली. ठाकरे बंधूंना मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, निवडणुकीआधी उमेदवारीवरून राज्यात अनेक ठिकाणी राडा झाला होता. काही ठिकाणी दोन एबी फॉर्म दिले गेल्याचे प्रकारही घडले. तर कुठे परस्पर एबी फॉर्म दिल्याचंही समोर आलं होतं. मुंबईत भाजपच्या एका उमेदवारानं महायुतीच्या उमेदवाराविरोधातच अर्ज भरला होता. डुप्लिकेट एबी फॉर्म भरून निवडणूक लढलेली महिला उमेदवार महायुतीच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात विजयी झालीय..मुंबईत प्रभाग क्रमांक १७३ मध्ये सुरुवातीपासूनच अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. महायुतीत हा मतदारसंघ शिवसेना शिंदे गटाकडे होता. शिंदे गटाकडून पूजा कांबळे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. दरम्यान, एबी फॉर्मची कलर झेरॉक्स मारून भाजपच्या शिल्पा केळुसकर यांनी अर्ज दाखल केला होता. महापालिका निवडणुकीत त्या विजयी झाल्या असून त्यांच्या विरोधात महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार पूजा कांबळे आणि ठाकरे गटाच्या प्रणिता वाघधरे यांचा पराभव झाला..पुण्यातल्या ४१ प्रभागातील सर्व विजयी नगरसेवकांची यादी एका क्लिकवर; भाजप १२०, राष्ट्रवादी २६, कुणाला किती जागा?.शिल्पा केळुसकर यांना प्रभाग क्रमांक १७३ मधून ९ हजार ३१० इतकी मतं मिळाली. तर शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवार प्रणिता यांनी ७ हजार ६२८ मतं मिळवली. तर महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार पूजा कांबळे यांना ४ हजार ३३६ मतांसह तिसऱ्या स्थानी समाधान मानावं लागलं..शिल्पा केळुसकर यांनी भाजपच्या अधिकृत आदेशालाच केराची टोपली दाखवली होती. त्यांनी चक्क एबी फॉर्मची कलर झेरॉक्स जोडून अर्ज दाखल केला होता. शिल्पा यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रणिता यांचा १ हजार ७२२ मतांनी पराभव केला. तर शिवसेनेच्या पूजा कांबळे यांच्या दुप्पट मतं मिळवली..प्रभाग १७३ मध्ये महायुतीकडून शिवसेना शिंदे गटाला जागा सोडण्यात आली होती. याठिकाणी शिवसेना शिंदे गटाने माजी नगरसेवक रामदास कांबले यांच्या पत्नी पूजा कांबळे यांना तिकीट दिलं होतं. मात्र या मतदारसंघात नाराज झालेल्या भाजपच्या शिल्पा केळुसकर यांनी बंडखोरी करत अर्ज भरला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.