Mumbai Morcha: विरोधकांच्या मोर्चाला भाजपचे प्रत्युत्तर, ठाकरे बंधूंवर प्रदेशाध्यक्षांचा घणाघात!

Mumbai Politics: मविआ आणि मनसेच्या ‘सत्याच्या मोर्चा’ला भाजपने मूक आंदोलनाने प्रत्युत्तर दिले. यामध्ये भाजप नेत्यांनी तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधून सहभाग नोंदवला.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ‘‘आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पराभवाच्या भीतीने ग्रासलेल्या महाविकास आघाडीच्या (मविआ) नेत्यांकडून लोकसभेप्रमाणेच पुन्हा एकदा खोटा प्रचार करण्याचा कट रचला जात आहे,’’ असा गंभीर आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केला. ‘‘हा कट उधळून लावण्यासाठी भाजपच्या बूथ स्तरावरील प्रत्येक कार्यकर्त्याने सज्ज राहावे,’’ असे आवाहन त्यांनी केले.

