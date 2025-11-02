Mumbai Morcha: विरोधकांच्या मोर्चाला भाजपचे प्रत्युत्तर, ठाकरे बंधूंवर प्रदेशाध्यक्षांचा घणाघात!

मुंबई : ‘‘आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पराभवाच्या भीतीने ग्रासलेल्या महाविकास आघाडीच्या (मविआ) नेत्यांकडून लोकसभेप्रमाणेच पुन्हा एकदा खोटा प्रचार करण्याचा कट रचला जात आहे,’’ असा गंभीर आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केला. ‘‘हा कट उधळून लावण्यासाठी भाजपच्या बूथ स्तरावरील प्रत्येक कार्यकर्त्याने सज्ज राहावे,’’ असे आवाहन त्यांनी केले. .मविआ (Mahavikas Aghadi) आणि मनसेच्या (MNS) मतचोरी विरोधातील ‘सत्याच्या मोर्चा’ला भाजपने गिरगाव चौपाटी येथे मूक आंदोलनाने प्रत्युत्तर दिले. बाबुलनाथ मंदिर ते गिरगाव चौपाटी दरम्यान हा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी चव्हाण बोलत होते..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकलचा मेगाब्लॉक रद्द, कारण आलं समोर; प्रवाशांसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय .या मूक मोर्चात विशेषतः ठाकरे बंधूंवर भाजप नेत्यांनी जोरदार टीका केली. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी ठाकरेंनी महाराष्ट्राला वाईट दिवस दाखवल्याचा आरोप केला. या मूक आंदोलनात भाजप नेत्यांनी तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधून सहभाग नोंदवला..यामध्ये भाजप पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम (Amit Satam), मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangalprabhat Lodha), आमदार चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. चव्हाण यांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधत ते फक्त वक्तृत्वाच्या बळावर जनतेला भावनिक आवाहनांमध्ये अडकवून दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला..Mumbai News: ‘एशियाटिक’च्या निवडणुकीला राजकीय वळण? बहुसंख्य नवे सदस्य मतदानाला मुकणार; कारण काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.