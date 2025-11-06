मुंबई

Dombivli Politics: 'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा बिगुल'; अंबरनाथमधील समीकरणांना वेगळं वळण

BJP Challenges Shinde in Dombivli: आगामी निवडणुकीत “स्वबळावर” लढण्याचा नारा देत भाजपने आता शिंदे गटाच्या गडात थेट प्रवेश केला आहे. या हालचालीने ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेना–भाजप संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
BJP’s entry stirs politics in CM Eknath Shinde’s Ambernath stronghold; new equations emerge.

BJP’s entry stirs politics in CM Eknath Shinde’s Ambernath stronghold; new equations emerge.

डोंबिवली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रभावक्षेत्रात मोडणाऱ्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात आता भाजपनेच निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. विशेष म्हणजे, या मतदारसंघातील अंबरनाथ नगरपरिषदेवर आतापर्यंत शिवसेनेचा भगवा फडकत आला होता. मात्र, आगामी निवडणुकीत “स्वबळावर” लढण्याचा नारा देत भाजपने आता शिंदे गटाच्या गडात थेट प्रवेश केला आहे. या हालचालीने ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेना–भाजप संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

