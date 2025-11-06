Dombivli Politics: 'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा बिगुल'; अंबरनाथमधील समीकरणांना वेगळं वळण

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रभावक्षेत्रात मोडणाऱ्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात आता भाजपनेच निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. विशेष म्हणजे, या मतदारसंघातील अंबरनाथ नगरपरिषदेवर आतापर्यंत शिवसेनेचा भगवा फडकत आला होता. मात्र, आगामी निवडणुकीत “स्वबळावर” लढण्याचा नारा देत भाजपने आता शिंदे गटाच्या गडात थेट प्रवेश केला आहे. या हालचालीने ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेना–भाजप संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.अंबरनाथ नगरपालिका ही गेल्या दोन दशकांपासून शिवसेनेच्या ताब्यात राहिली आहे. अनेक कार्यकाळांत नगराध्यक्षपदी शिवसेनेचेच नेतृत्व आले. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी येथे संघटनात्मक बांधणी मजबूत केली असून, स्थानिक स्तरावर त्यांचा प्रभाव ठळक आहे.मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपने अंबरनाथमध्ये स्वतंत्र संघटनात्मक हालचाली सुरू केल्या आहेत. वारंवार कार्यकर्ता मेळावे, संघटन बांधणी, आणि आता “नगरपालिकेवर कमळ फुलणार” अशी घोषणा करून भाजपने या गडावर सरळ हल्ला चढवला आहे..भाजपकडून नगराध्यक्षपदासाठी तेजश्री विश्वजीत करंजुले यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे. करंजुले यांचा स्थानिक समाजातील संपर्क आणि करंजुले कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी पाहता भाजपने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. महिला चेहरा पुढे करून पक्षाने शहरातील मध्यमवर्गीय आणि नवमतदार वर्गाला साधण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे पाहिले जाते..भाजपने अंबरनाथमध्ये शिवसेना शिंदे गटासोबत युती न करता स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ठाणे जिल्ह्यातील भविष्यातील राजकीय समीकरणांचा संकेत देतो. कारण, मुख्यमंत्री शिंदे यांचे राजकीय वजन कल्याण-डोंबिवली-अंबरनाथ या त्रिकोणात ठरते. त्यामुळे भाजपने येथे स्वबळावर लढण्याची घोषणा केल्याने शिंदे गटासाठी ही पहिली ‘चेतावणी’ मानली जात आहे.शिंदे गटाकडे अंबरनाथमधील कार्यकर्ते, नगरसेवक आणि जुने शिवसैनिक आहेत; पण गेल्या काही महिन्यांत अंतर्गत असंतोष वाढल्याच्या चर्चा आहेत. काही माजी नगरसेवक भाजपकडे झुकल्याची माहितीही आहे. त्यामुळे भाजपकडून येणारा हा आघात स्थानिक संघटनासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो..भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी मेळाव्यात “अंबरनाथ नगरपालिकेवर एक लाख टक्के कमळच फुलणार” असा आत्मविश्वास व्यक्त केला. कल्याण लोकसभा प्रमुख शशिकांत कांबळे यांनी तर थेट “शिवसेनेला डीवचलं आहे” असं म्हणत शिंदे गटावर थेट प्रहार केला. म्हणजेच भाजपचा उद्देश केवळ निवडणूक नाही, तर स्थानिक नेतृत्वाला आपला ‘राजकीय संदेश’ देणंही आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...अंबरनाथमधील भाजपची ही हालचाल ही केवळ एका पालिकेपुरती मर्यादित नसून ठाणे जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांची झलक देणारी आहे. शिंदे-भाजप युती राज्य पातळीवर टिकली, तरी स्थानिक स्तरावर मतदारसंघांतील स्पर्धा वाढत चालली आहे. जर भाजपने अंबरनाथमध्ये यश मिळवले, तर शिंदे गटाच्या बालेकिल्ल्यात भगवा नव्हे तर “कमळ” फुलण्याची नांदी ठरेल — आणि ठाण्यातील पुढील राजकीय नकाशा पूर्णपणे बदलू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.