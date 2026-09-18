मुंबई

२२ वर्षीय विवाहितेवर अत्याचाराचे आरोप, भाजपच्या माजी आमदाराने प्रदेशाध्यक्षपदाचा दिला राजीनामा; गुन्हा दाखल होताच म्हणाले…

BJP Leader Narendra Pawar Resigned: २२ वर्षीय विवाहितेवर अत्याचारचा गुन्हा दाखल होताच भाजप नेते नरेंद्र पवार यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला.
BJP Leader Narendra Pawar Resigned

BJP Leader Narendra Pawar Resigned

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिवंडी : पतीसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याच्या बहाण्याने भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलिस कर्मचारी शैलेश पाटील यांनी सामूहिक अत्याचार केल्याचा आरोप कल्याण येथील २२ वर्षीय विवाहितेने केला आहे. तिच्या तक्रारीवरून पवार आणि पाटील यांच्याविरोधात पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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