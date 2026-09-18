२२ वर्षीय विवाहितेवर अत्याचाराचे आरोप, भाजपच्या माजी आमदाराने प्रदेशाध्यक्षपदाचा दिला राजीनामा; गुन्हा दाखल होताच म्हणाले…

भिवंडी : पतीसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याच्या बहाण्याने भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलिस कर्मचारी शैलेश पाटील यांनी सामूहिक अत्याचार केल्याचा आरोप कल्याण येथील २२ वर्षीय विवाहितेने केला आहे. तिच्या तक्रारीवरून पवार आणि पाटील यांच्याविरोधात पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .गुन्हा दाखल होताच पवार यांनी भाजपच्या भटक्या-विमुक्त मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. तसेच माझ्यावरील आरोप खोटे असून, यामागे राजकीय षड्यंत्र असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे..Mumbai News: भायखळा ते जेजे मार्ग प्रवास सुकर होणार, उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या कामाला गती.तक्रारदार महिलेचा पतीसोबत वाद सुरू होता. तो मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याच्या उद्देशाने माजी आमदार पवार यांनी तिला कार्यालयात बोलाविले. १३ सप्टेंबरला माजी आमदार पवार यांनी पीडितेला बापगाव येथील शैलेश पाटील याच्या घरी नेले. तेथे शस्त्राचा धाक दाखवून दारून पाजल्यानंतर पवार यांनी अत्याचार केला. त्यानंतर शैलेश पाटील यानेही अत्याचार केल्याचे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे..घटनेनंतर घाबरलेल्या महिलेने १६ सप्टेंबरला काँग्रेस नगरसेविका कांचन कुलकर्णी यांच्याशी संपर्व साधून मदत मागितली. आपल्याकडे घटनेशी संबंधित व्हिडिओ आणि व्हॉट्सअॅप चॅटचे पुरावे असल्याचे तिने सांगितले. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी महिलेला घेऊन रात्री पडघा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. पडघा पोलिस याप्रकरणी पुढील तपास करीत आहेत..प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामासामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नरेंद्र पवार यांनी भाजपच्या भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. पवार यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केल्याचे सांगितले जात आहे..Mumbai-Pune Highway Traffic : ठाणे-मुंबईकडे जाणार्या वाहनांसाठी मोठी बातमी! महामार्ग पोलिसांकडून 'या' दिवशी अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी, प्रवासाच्या नियोजनापूर्वी वाचा ही अपडेट.माझ्यावरील आरोप निराधार : पवारमाझ्याविरोधात करण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे खोटे आणि निराधार आहेत. सामाजिक व राजकीय षड्यंत्रातून हा आरोप करण्यात आल्याचे पवार यांनी गुरुवारी सांगितले. न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असून, निष्पक्ष तपासातून वस्तुस्थिती समोर येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.