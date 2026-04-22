BJP Candidates List: भाजपची मोठी स्ट्रॅटेजी मीटिंग! विधान परिषदेच्या 6 जागांसाठी 12 जणांची चढाओढ; कोण होणार फायनल? लिस्ट आली समोर

विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपने आज रात्री महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. वर्षा निवासस्थानी रात्री १० वाजता भाजपच्या कोअर कमिटीची ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत सहा जागांसाठी उमेदवारांच्या नावांवर चर्चा होणार असून, त्यानंतर काही नावांचा प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवला जाईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे..भाजपला विधान परिषदेच्या एकूण १० जागांपैकी ६ जागा मिळणार आहेत. या जागांसाठी पक्षाने संघटनेतील जुन्या आणि अनुभवी कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्याचा विचार केला आहे. सूत्रांनुसार, प्रज्ञा सातव यांच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाला आहे. उर्वरित पाच जागांसाठी जातीय आणि प्रादेशिक समतोल साधण्यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. इच्छुक उमेदवारांकडून नावे दाखल करण्यास सुरुवात झाली असून, अनेक इच्छुकांनी सक्रियता दाखवली आहे..काल मुंबईत आणि सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेणाऱ्या इच्छुकांमध्ये माधवी नाईक, राजेश पांडे, रणजितसिंह निंबाळकर, राम सातपुते, संजय काका पाटील, संजय केणेकर, प्रज्ञा सातव, अर्चना पाटील चाकूरकर, दादाराव केचे, संजय भेंडे, संदीप जोशी आणि दयाशंकर तिवारी यांचा समावेश आहे. या १२ नावांवर मुख्य चर्चा केंद्रित होण्याची शक्यता आहे..नऊ आमदारांचा कार्यकाळ संपलासध्या विधान परिषदेतील ज्या नऊ आमदारांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्यात उद्धव ठाकरे (शिवसेना - उबाठा), नीलम गोऱ्हे (शिवसेना), शशिकांत शिंदे (राष्ट्रवादी - शरद पवार गट), अमोल मिटकरी (राष्ट्रवादी - अजित पवार गट), गोपीचंद पडळकर (भाजप), रणजितसिंह मोहिते-पाटील (भाजप), राजेश राठोड (काँग्रेस), प्रवीण दटके (भाजप) आणि रमेश कराड (भाजप) यांचा समावेश आहे..निवडणुकीचा कार्यक्रमनिवडणुकीच्या कार्यक्रमानुसार, २३ एप्रिल २०२६ रोजी अधिसूचना जारी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ३० एप्रिल २०२६ आहे. अर्जांची छाननी २ मे २०२६ रोजी होईल. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख ४ मे २०२६ आहे. मतदान १२ मे २०२६ रोजी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत होणार असून, त्याच दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता मतमोजणी सुरू होईल. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया १३ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे..या बैठकीत होणाऱ्या चर्चेनंतर भाजपचे अंतिम उमेदवार कोणती होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पक्ष आता जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी देऊन संघटनात्मक बळकटीकरण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे.