Mumbai Political News : नवी मुंबईत भाजपचाच महापौर, कार्यकर्त्यांचा मान राखला जात नसेल तर युती होऊ नये : गणेश नाईक

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत भाजपचाच महापौर बसेल, असा ठाम विश्वास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला आहे. वाशी येथे त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित सेवाभावी उपक्रमांच्या समारोपावेळी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते..युती झाल्यास कार्यकर्त्यांचा मान राखला जात असेल, तर आपला विरोध नाही अन्यथा युती होऊ नये; मात्र युती झाली काय किंवा न झाली काय, महापौर भाजपचाच होईल, असे युतीबाबतचे स्पष्ट मत नाईक यांनी व्यक्त केले. तसेच ‘नवी मुंबई आमची’ असे बोलून होत नाही, नवी मुंबई कोणाची आहे, हे सर्वांना माहिती आहे, अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना चिमटे काढले..उद्या ‘सह्याद्री’वर बैठकनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबतच्या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्या सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला सर्वपक्षीय नेत्यांना आमंत्रित केले असून, या बैठकीत नामकरणाचा निर्णय होईल, असा विश्वासही नाईकांनी व्यक्त केला..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.शिंदे सेनेला आव्हानगेल्या काही दिवसांपासून शिंदे गट आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये एकमेकांवर परस्परविरोधी टीका-टिप्पणींमुळे दरी निर्माण झाली आहे. परिणामी शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या नवी मुंबईतील नेत्यांकडून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याबाबत वक्तव्ये केली जात आहेत, परंतु भाजपतर्फे शिंदे गटाला प्रत्युत्तर देण्यात येत नव्हते. गणेश नाईक यांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर भाजपचाच महापौर होईल, असे बोलून शिंदे सेनेला थेट आव्हान दिल्याची चर्चा नवी मुंबईत रंगली आहे..१४ गावे आमच्यावर लादलीकल्याण तालुक्यातील १४ गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आम्हाला विश्वासात घेतले नाही आणि आता बोगद्याचा खर्च ५०० कोटींवरून सहा हजार कोटींवर गेल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.