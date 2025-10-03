मुंबई

Mumbai Political News : नवी मुंबईत भाजपचाच महापौर, कार्यकर्त्यांचा मान राखला जात नसेल तर युती होऊ नये : गणेश नाईक

Ganesh Naik : नवी मुंबई महापालिकेत भाजपचाच महापौर बसेल, असा ठाम विश्वास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत भाजपचाच महापौर बसेल, असा ठाम विश्वास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला आहे. वाशी येथे त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित सेवाभावी उपक्रमांच्या समारोपावेळी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

