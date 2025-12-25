Dombivli News: कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणूकसाठी भाजप–शिवसेना समन्वय समितीची स्थापना; युतीतील संवाद होणार अधिक मजबूत!

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025–26 अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपली असताना भाजप आणि शिवसेना युतीकडून महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे. निवडणुकीतील नियोजन, जागावाटप आणि दोन्ही पक्षांमधील समन्वय अधिक प्रभावीपणे साधण्यासाठी भाजप–शिवसेना समन्वय समितीची अधिकृत स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमुळे युतीतील संवाद अधिक मजबूत होणार असून, निवडणूक व्यवस्थापनात एकसूत्रता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीने 24 डिसेंबर रोजी यासंदर्भातील पत्र जारी करण्यात आले आहे. हे पत्र भाजप कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांना पाठवण्यात आले असून, त्यात समन्वय समितीच्या स्थापनेची माहिती देण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकीदरम्यान दोन्ही पक्षांमध्ये सुसूत्रता राखणे, प्रचाराची दिशा ठरवणे, तसेच निवडणूक नियोजन आणि व्यवस्थापनाबाबत आवश्यक निर्णय घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे..या समन्वय समितीत दोन्ही पक्षांचे अनुभवी, वरिष्ठ आणि संघटनात्मक पातळीवर कामाचा अनुभव असलेले पदाधिकारी समाविष्ट करण्यात आले आहेत. भाजपकडून समन्वयक म्हणून आमदार रविंद्र चव्हाण, कपिल पाटील, जगन्नाथ पाटील, नरेंद्र पवार, नंदकुमार परब, नाना सूर्यवंशी आणि राहुल दामले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर शिवसेनेकडून गोपाळ लांडगे, राजेश मोरे, विश्वनाथ राणे, रवी पाटील, निलेश शिंदे आणि महेश गायकवाड यांच्याकडे समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे..पत्रात नमूद केल्यानुसार, ही समिती महापालिका निवडणुकीत भाजप–शिवसेना युतीच्या धोरणानुसार निर्णय घेणार असून, जागावाटप, प्रचार यंत्रणा, उमेदवारांमधील समन्वय आणि निवडणूक काळातील संभाव्य वाद टाळण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे युतीतील अंतर्गत मतभेद कमी होऊन निवडणूक रणनिती अधिक प्रभावीपणे राबवता येणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, ही समन्वय समिती भाजप–शिवसेना युतीसाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्ष एकत्रित ताकदीने मैदानात उतरणार असल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला असून, युतीची निवडणूक तयारी आता अधिक वेगाने सुरू झाल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.