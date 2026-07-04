मुंबई

काय सांगता? यंदाच्या मान्सूनमध्ये चक्क 'ब्लॅक कार्बन'? संशोधनातून धक्कादायक माहिती समोर...

Black Carbon Found in Monsoon Clouds : या कणांचे प्रमाण भविष्यात वाढत राहिल्यास ढगांची निर्मिती आणि पावसाची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते, असा निष्कर्ष संशोधकांनी मांडला आहे.
Black Carbon Found in Monsoon Cloud

Black Carbon Found in Monsoon Cloud

esakal

Shubham Banubakode
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राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असतानाच पावसाच्या स्वरूपाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या (IITM) शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनात नैर्ऋत्य मोसमी पावसाच्या ढगांमध्ये ब्लॅक कार्बन (काजळीचे सूक्ष्म कण) आढळल्याचे समोर आले आहे. या कणांचे प्रमाण भविष्यात वाढत राहिल्यास ढगांची निर्मिती आणि पावसाची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते, असा निष्कर्ष संशोधकांनी मांडला आहे.

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