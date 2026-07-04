काय सांगता? यंदाच्या मान्सूनमध्ये चक्क 'ब्लॅक कार्बन'? संशोधनातून धक्कादायक माहिती समोर...

राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असतानाच पावसाच्या स्वरूपाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या (IITM) शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनात नैर्ऋत्य मोसमी पावसाच्या ढगांमध्ये ब्लॅक कार्बन (काजळीचे सूक्ष्म कण) आढळल्याचे समोर आले आहे. या कणांचे प्रमाण भविष्यात वाढत राहिल्यास ढगांची निर्मिती आणि पावसाची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते, असा निष्कर्ष संशोधकांनी मांडला आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार,शास्त्रज्ञांनी हवेसोबतच ढगांतील पाण्याच्या थेंबांचे नमुने तपासले. संशोधनानुसार, ब्लॅक कार्बन उष्णता शोषून घेत असल्याने त्याचे प्रमाण वाढले की स्थानिक तापमानातही वाढ होते. हे उष्ण कण ढगांमध्ये पोहोचल्यानंतर लहान जलबिंदू मोठ्या पावसाच्या थेंबांमध्ये रूपांतरित होण्याऐवजी त्यांचे बाष्पीभवन होऊ लागते. या प्रक्रियेला 'सेमी-डायरेक्ट इफेक्ट' असे म्हटले जाते. यामुळे पावसाची निर्मिती कमी होण्याची शक्यता असल्याचे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे..Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.संशोधनात ढगांच्या खालच्या स्तरावर ब्लॅक कार्बनचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचेही आढळले आहे. त्यामुळे भविष्यात हवामानातील बदल आणि पावसाच्या पद्धतीवर या घटकाचा परिणाम होऊ शकतो, असे संशोधकांचे मत आहे. दरम्यान, राज्यातील हवामान अद्यापही चिंताजनक आहे. ठाणे, रायगड, पालघर, पुण्याचा काही भाग आणि नाशिक जिल्ह्यात ६ जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा कायम आहे. काही भागांत वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने.गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे शहर आणि उपनगरांतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी झाडे कोसळण्याच्या घटना घडत असून वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होत आहे. भांडुप परिसरात तर पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे रस्त्याचा काही भाग वाहून गेल्याची घटना समोर आली आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, आवश्यक असेल तेव्हाच घराबाहेर पडावे, तसेच हवामान विभागाच्या सूचना आणि स्थानिक प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणारे अलर्ट नियमितपणे पाळावेत, असे सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.