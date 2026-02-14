मुंबई

Mumbai News: बांगलादेशींना जन्मप्रमाणपत्र! दाेन वैद्यकीय अधिकारी निलंबित; 8 जणांवर फाैजदारी कारवाई

Birth Certificate Scam : मुंबईत महापालिकेतील आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बांगलादेशींना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबई : मुंबईत महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बांगलादेशी, रोहिंगे यांना पैसे घेऊन जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे हे प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर आठ जणांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे, अशी धक्कादायक माहिती महापाैर रितू तावडे यांनी शुक्रवारी दिली. बांगलादेशींच्या घुसखाेरीत माेठा भ्रष्‍टाचार झाल्याचा आराेपही त्यांनी यावेळी केला.

