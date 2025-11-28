मुंबई

Advertising Rules: जाहिरातींसाठी नवे नियम! 'अशा' फलकास परवानगी नाहीच; महापालिकेची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

BMC Advertising Guidelines: महापालिकेने जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे-२०२५ जाहीर केली आहेत. या तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
BMC

BMC  

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महापालिका हद्दीतील जाहिरातींचे नियमन करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेकडून ‘जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे-२०२५’ जाहीर करण्यात आली आहेत. आजपासून (ता. २७) ही मार्गदर्शक तत्त्वे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहेत. जाहिरातदार, जाहिरात संस्था तसेच संबंधित सर्व घटकांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com