BMC Property Tax: मुंबईकरांना दिलासा!मालमत्ता करात मोठा बदल; ७०० स्क्वेअर फूट घरांना फायदा, बीएमसीचा महत्त्वाचा निर्णय

BMC approves tax waiver proposal: मुंबईतील ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव बीएमसीने मंजूर केला आहे. अंतिम निर्णय आता राज्य सरकारचा असेल.
५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट दिल्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) आता आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील ७०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरांना आता मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही. नवीन इमारतीतील ७०० चौरस फूट घरांना कर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधी पक्ष शिवसेना (यूबीटी) ने सादर केलेल्या या प्रस्तावाला महापौर रितू तावडे यांनी मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल.

