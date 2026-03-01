BMC Property Tax: मुंबईकरांना दिलासा!मालमत्ता करात मोठा बदल; ७०० स्क्वेअर फूट घरांना फायदा, बीएमसीचा महत्त्वाचा निर्णय

५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट दिल्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) आता आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील ७०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरांना आता मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही. नवीन इमारतीतील ७०० चौरस फूट घरांना कर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधी पक्ष शिवसेना (यूबीटी) ने सादर केलेल्या या प्रस्तावाला महापौर रितू तावडे यांनी मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल..यूबीटी सेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी महानगरपालिकेच्या सभागृहात हा प्रस्ताव मांडला. पूर्वी ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्यात येत होती. यामुळे महानगरपालिकेला दरवर्षी ४६५ कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होत होता. स्वप्नांचे शहर असलेल्या मुंबईत जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. .Mumbai News: महिलांच्या हातामध्ये आता ‘पॅनिक बटण’, यात्री अॅपमध्ये ‘एसओएस’ फीचर; वापर कसा करायचा? .मुंबईत घर घेणे सामान्य लोकांना अशक्य झाले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कुटुंबांना त्यांचे अपार्टमेंट विकून मुंबईबाहेर जावे लागत आहे. याचा हवाला देत नगरसेवक फणसे यांनी मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा सध्याच्या ५०० चौरस फूटावरून ७०० चौरस फूट करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ठाकरे सेनेने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात मालमत्ता कर मर्यादा ७०० चौरस फूट पर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते..Palghar News: जलमार्गाने प्रवास सुखकर! 'जलसार ते मारंबळपाडा'दरम्यान एक लाख प्रवाशांचा टप्पा पार.तर गेल्या अनेक दशकांपासून त्यांच्या हक्काच्या घरांची वाट पाहणाऱ्या गिरणी कामगारांचा संयम आता तुटताना दिसत आहे. मुंबईतील बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय सरकारने आधीच घेतला होता, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. गिरणी कामगार मुंबईतच घरांची मागणी करत आहेत, तर सरकारने त्यांना मुंबईबाहेर ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच्या निषेधार्थ, गिरणी कामगारांनी १० मार्च रोजी विधानसभेवर 'निर्धार मोर्चा' काढण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.