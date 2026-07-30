Mumbai News: ना नोटीस, ना आदेश! जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या दुरुस्तीचे काम ठप्प, शाळा-कॉलेज प्रवेशासाठी धडपडणारे विद्यार्थी संकटात

मुंबई : कोणतीही कायदेशीर अधिसूचना किंवा अधिकृत आदेश जारी न करता मुंबई महापालिकेने जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील दुरुस्तीचे काम अनधिकृतपणे रोखून धरले आहे. प्रशासनाच्या या अघोषित बंदीमुळे मुंबईतील प्रभाग (वॉर्ड) स्तरावर सुमारे तीन हजारांहून अधिक अर्ज धूळ खात पडले आहेत. शाळा-कॉलेज प्रवेशासाठी धडपडणारे विद्यार्थी तसेच पासपोर्टसाठी अर्ज करणारे नागरिक प्रचंड संकटात सापडले आहेत..या प्रशासनाच्या असंविधानिक व मनमानी कारभाराविरोधात उच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. फैयाज शेख यांनी थेट भारतीय रजिस्ट्रार जनरल, महाराष्ट्र शासन, महापालिका आयुक्त आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांमधील नावे, जन्मतारीख किंवा इतर तपशिलांत दुरुस्ती करण्यासाठी दररोज हजारो मुंबईकर वॉर्ड कार्यालयांच्या चकरा मारत आहेत. मात्र महापालिका प्रशासनाने वॉर्ड स्तरावरील दुरुस्तीचे अधिकार कोणतीही पूर्वसूचना किंवा पर्यायी व्यवस्था न देता अचानक रोखल्याने नागरिक चक्रावले आहेत..Mumbai Local: लोकलचा स्पीड आणखी वाढणार, दररोज ४,००० फेऱ्या; रेल्वे प्रशासनाची नवी योजना, कधीपासून होणार सुरु? .शाळा-कॉलेजमधील प्रवेश आणि पुढील शिक्षणासाठी दाखल्यांवरील दुरुस्ती आवश्यक असताना विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. परदेशगमनासाठी पासपोर्ट पडताळणी करणारे नागरिक तसेच विविध सरकारी योजनांच्या लाभापासून ज्येष्ठ नागरिक वंचित राहत आहेत..कलम १४ आणि २१चे उल्लंघनअॅड. फैयाज शेख यांनी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये महापालिकेचा हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा आणि असंविधानिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोणतीही कायदेशीर चौकट किंवा अधिकृत परिपत्रक नसताना नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि दुरुस्ती प्रक्रिया रोखणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (जीवनाचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचे थेट उल्लंघन आहे, असा कायदेशीर युक्तिवाद या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. या कायदेशीर नोटीसद्वारे महापालिका प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. वॉर्ड स्तरावरील दुरुस्तीचे अधिकार तत्काळ पूर्ववत करण्यात यावेत. प्रलंबित तीन हजार अर्जाचा विनाविलंब निपटारा करण्यासाठी १५ दिवसांच्या आत वेळबद्ध फास्ट ट्रॅक डेस्क सुरू करण्यात यावा, अशा काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत..दिलेल्या मुदतीत महापालिकेने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास 3 मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल आणि गरज पडल्यास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले जाईल, असा इशारा अॅड. फैयाज शेख यांनी दिला आहे. तसेच या कारभारास जबाबदार निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर दिवाणी व फौजदारी कारवाई करून बाधित नागरिकांना झालेल्या मनस्तापाबद्दल नुकसानभरपाई वसूल केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेच्या कारवाईला FDA कर्मचारी वैतागले, थेट मंत्र्यांकडेच तक्रार; नेमक्या मागण्या काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.