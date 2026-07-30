मुंबई

Mumbai News: ना नोटीस, ना आदेश! जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या दुरुस्तीचे काम ठप्प, शाळा-कॉलेज प्रवेशासाठी धडपडणारे विद्यार्थी संकटात

Mumbai Municipal Corporation: जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या दुरुस्तीचे काम ठप्प झाल्यामुळे शाळा-कॉलेज प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह पासपोर्टसाठी अर्ज करणारे नागरिक संकटात सापडले आहेत.
BMC

BMC

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : कोणतीही कायदेशीर अधिसूचना किंवा अधिकृत आदेश जारी न करता मुंबई महापालिकेने जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील दुरुस्तीचे काम अनधिकृतपणे रोखून धरले आहे. प्रशासनाच्या या अघोषित बंदीमुळे मुंबईतील प्रभाग (वॉर्ड) स्तरावर सुमारे तीन हजारांहून अधिक अर्ज धूळ खात पडले आहेत. शाळा-कॉलेज प्रवेशासाठी धडपडणारे विद्यार्थी तसेच पासपोर्टसाठी अर्ज करणारे नागरिक प्रचंड संकटात सापडले आहेत.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
BMC
bombay high court
mumbai high court
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation