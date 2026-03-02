मुंबई

Budget 2026: कोस्टलचे पुढचे टप्पेही मार्गी! महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १,९५० कोटींची तरतूद

Coastal Road Project : धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात १,९५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
​मुंबई : मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान करणाऱ्या ‘धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण)’ प्रकल्पाचा विस्तार आणि पुढील टप्पे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आगामी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात १,९५० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना मोठी गती मिळणार आहे.

