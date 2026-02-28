मुंबई

Mumbai News: पवईतील अतिक्रमणांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत! रस्ता खासगी मालकीचाच, महापालिकेचा दावा

Powai Encroachments : पवईतील एका शाळेजवळील रस्ता खासगी मालकीचा असून तोआपल्याकडे हस्तांतरित केला नसल्याचा दावा मुंबई महापालिकेने केला. तसेच या मार्गावरील अतिक्रमणे हटवण्याचेही आदेश दिले आहेत.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : पवईतील एका शाळेजवळील रस्ता हा अजूनही खासगी मालकीचा असून तो औपचारिकरीत्या आपल्याकडे हस्तांतरित केला नसल्याचा दावा पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेने शुक्रवारी (ता.२७) उच्च न्यायालयात केला. त्याचवेळी खासगी मालकीच्या या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवली जातील, असेही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले.

Mumbai
