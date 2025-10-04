मुंबई

Mumbai News: गोरेगाव - मुलुंड जोड मार्ग, किनारी रस्ता प्रकल्पाला गती द्यावी; पालिका आयुक्तांचे निर्देश

Municipal Administration: पालिका आयुक्तांनी गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग आणि मुंबई किनारी रस्ता (उत्तर) प्रकल्पांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी प्रकल्पांना देण्याचे निर्देश पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले.
Goregaon - Mulund Link road

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग आणि मुंबई किनारी रस्ता (उत्तर) प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. त्यांनी आज या दोन्ही प्रकल्पांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून कामकाजाची प्रगतीचा आढावा आणि आवश्यक त्या परवानग्या आणि जमिनींचे संपादन जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

