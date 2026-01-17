मुंबई

BMC Election Result 2026 : ठाकरे गटावर दुहेरी आघात ! मुंबईतील सत्ता जाताच काही वेळातच शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदाराचे हृदयविकाराने निधन

Neela Desai Passes Away : निकालानंतर काही तासांतच शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदार नीला देसाई यांचे निधन झाले. १६ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला. पराभव आणि अनुभवी नेतृत्वाच्या निधनामुळे ठाकरे गटाला दुहेरी आघात बसला.
Senior Shiv Sena leader and the party’s first woman MLA Neela Desai, whose demise came hours after the Thackeray group’s defeat in the BMC Election 2026.

Yashwant Kshirsagar
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. २०२६ च्या बीएमसी निवडणुकीत ठाकरे गटाला केवळ ६५ जागा मिळाल्या असून, भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. महायुती (भाजप-शिंदे गट शिवसेना) ने बहुमत मिळवले असून, भाजपने एकट्याने ८९ जागा जिंकल्या आहेत, तर शिंदे गटाने २७-२९ जागा मिळवल्या आहेत. यामुळे मुंबईवर तब्बल अडीच दशकांहून अधिक काळ वर्चस्व राखणाऱ्या ठाकरे घराण्याच्या प्रभावाला मोठा फटका बसला आहे.

