BMC Election Result 2026 : ठाकरे गटावर दुहेरी आघात ! मुंबईतील सत्ता जाताच काही वेळातच शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदाराचे हृदयविकाराने निधन

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. २०२६ च्या बीएमसी निवडणुकीत ठाकरे गटाला केवळ ६५ जागा मिळाल्या असून, भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. महायुती (भाजप-शिंदे गट शिवसेना) ने बहुमत मिळवले असून, भाजपने एकट्याने ८९ जागा जिंकल्या आहेत, तर शिंदे गटाने २७-२९ जागा मिळवल्या आहेत. यामुळे मुंबईवर तब्बल अडीच दशकांहून अधिक काळ वर्चस्व राखणाऱ्या ठाकरे घराण्याच्या प्रभावाला मोठा फटका बसला आहे..या निकालानंतर पक्षात निराशेचे वातावरण असतानाच, ठाकरे गटासाठी आणखी एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. शिवसेनेच्या ज्येष्ठ आणि निष्ठावंत नेत्यांपैकी एक, नीला देसाई यांचे १६ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री निधन झाले. रात्री सुमारे १० वाजता त्यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका आला आणि तत्काळ उपचार मिळण्यापूर्वीच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला..नीला देसाई या शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदार म्हणून ओळखल्या जात होत्या. ज्या काळात महिलांची राजकीय उपस्थिती अतिशय कमी होती, तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना संधी दिली. त्यांनी विधान परिषद सदस्य म्हणूनही जबाबदारी पार पाडली होती आणि पक्षाच्या जुन्या, निष्ठावंत नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता..Thane News : भाजपने महाराष्ट्र लुटला; ठाण्यातील सभेतून उद्धव व राज ठाकरे यांचा हल्लाबोल.बीएमसी निवडणुकीच्या पराभवानंतर पक्षात शोककळा पसरली असतानाच देसाई यांच्या निधनाने दुहेरी आघात सहन करावा लागला आहे. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त होत आहे..नीला देसाई यांच्या पार्थिवावर आज (१७ जानेवारी २०२६) दुपारी १२ वाजता अंत्यसंस्कार होणार असून, शिवसेना (उद्धव गट) चे अनेक ज्येष्ठ नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटासाठी हा काळ अत्यंत कठीण ठरला असून, पराभव आणि अनुभवी नेतृत्व गमावण्याचे दुःख यांचा सामना करावा लागत आहे..