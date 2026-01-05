मुंबई

BMC Election: मुंबईत भाजपचा ठाकरे गटाशी ‘महामुकाबला’! ९५ जागांवर थेट संघर्ष; चुरशीच्या लढतींकडे राज्याचे लक्ष

Mumbai Municipal Election: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत ९५ प्रभागांत भाजप आणि ठाकरे गटात थेट लढत होणार आहे. तब्बल २७ वर्षांनंतर महापालिकेत शिवसेना ठाकरे गट आणि भाजपात रणसंग्राम रंगणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मिलिंद तांबे

मुंबई : महापालिकेच्या निवडणुकीत यंदा अभूतपूर्व रणसंग्राम पाहायला मिळणार आहे. महापालिकेत २७ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच शिवसेना (ठाकरे गट) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आमनेसामने असून, मुंबईतील ९५ प्रभागांत या दोन पक्षांत थेट सामना होणार आहे. दोन्ही पक्षांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली असून, एकमेकांना रोखण्यासाठी खास डावपेच आखले आहेत.

