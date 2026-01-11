मुंबई

Mumbai: ठाकरे बंधूंची तोफ धडाडणार! शिवतीर्थावर मोठं शक्तिप्रदर्शन, एकाच व्यासपीठावर २२७ उमेदवार

Thackeray Brother: महापालिका निवडणुकीसाठी आज शिवाजी पार्कवर ठाकरे शिवसेना, मनवसे आणि शरदचंद्र पवार पक्ष यांची संयुक्त सभा होणार आहे. यामुळे या सभेकडे अवघ्या मुंबईचे लक्ष लागले आहे.
BMC Election Thackeray Brothers joint rally

BMC Election Thackeray Brothers joint rally

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नितीन बिनेकर

मुंबई : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज शिवाजी पार्क अर्थात शिवतीर्थावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) या तीन पक्षांची संयुक्त भव्य सभा होणार आहे. या सभेसाठी तब्बल २० वर्षांनंतर ठाकरे बंधू मुंबईत एकत्र उपस्थितीत राहणार आहेत. त्यामुळे या सभेकडे अवघ्या मुंबईचे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Mumbai
Mumbai BMC Elections
Municipal election
MNS Chief Raj Thackeray
mumbai politics
bmc election
Shivaji Park
shivsena
Thackeray brothers election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com