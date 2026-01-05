मुंबई

BMC Election: सर्वाधिक बंडखोर भाजप- ठाकरे गटात; १३ ठिकाणी मोठे आव्हान

Mumbai Politics: मुंबई महापालिकेत ठाकरे गटातून आठ तर भाजपमध्ये पाच जणांनी बंडखोरी केली आहे. यामुळे महायुती आणि आघाडीमध्ये मतविभाजनाचे संकट उभे राहणार आहे.
मुंबई : इतर महापालिकेच्या तुलनेत मुंबईत बंडखोरीचे प्रमाण तसे कमी आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी अनेक बंडखोरांनी आपली तलवार म्यान केली. मात्र तरीही अनेक प्रभागांत बंडखोर रिंगणात आहेत. सर्वाधिक आठ बंडखोर ठाकरे गटात, तर त्या खालोखाल भाजपमध्ये पाच जणांनी बंडखोरी केली आहे. या बंडखोरांमुळे युती-आघाडीमध्ये मतविभाजनाचे संकट कायम आहे.

