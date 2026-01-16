Tejaswi Ghosalkar: पतीची हत्या, निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरेंची साथ सोडली; भाजपच्या तिकिटावर विजयी

मुंबई : महाराष्ट्रात नुकतेच महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. त्यांनतर आज शुक्रवार (ता. १६ जानेवारी) रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडत आहे. अशातच मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीत भाजपसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. .मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान भाजपने विजय मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दहिसर येथील प्रभाग क्रमांक २ मधून भाजपच्या उमेदवार तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर यांनी ११,९६४ मतांनी मोठा विजय मिळवला आहे. त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या धनश्री कोलगे यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला आहे..Thane News: वर्दळीच्या ठिकाणी प्रवाशांचे हाल! मुरबाड–कल्याण मार्गावर विना वाहक एसटी बस सोडण्याची मागणी.भाजपच्या तेजस्वी घोसाळकर यांनी सुरुवातीपासूनच आघाडीवर होत्या. दुसऱ्या फेरीअखेर तेजस्वी घोसाळकर यांना ११,९६४ मतं मिळाली होती, तर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या धनश्री कोलेगे यांना ४११५ मतं मिळाली होती. आता, दहीसरच्या वार्ड 2 मधून तेजस्वी घोसाळकर भरगोस मतांनी विजयी झाल्या आहेत. तेजस्वी घोसाळकर यांना एकूण १६,४८४ मतं मिळाली आहेत. तर, शिवसेनेच्या धनश्री कोलगे यांनी ५७२९ मतं घेतली आहेत..तेजस्वी घोसाळकर या अभिषेक घोसाळकर यांच्या पत्नी होत्या. परंतु अभिषेक घोसाळकर यांची २०२४ मध्ये हत्या करण्यात आली होती. यानंतर तेजस्वी घोसाळकर यांची मुंबै बँकेच्या संचालकपदी निवड झाली होती. तेजस्वी घोसाळकर या ठाकरे शिवसेना गटाच्या माजी नगरसेविका होत्या..BMC Election Result : मुंबईत ठाकरे बंधुंची मुसंडी, महायुतीला कडवी झुंज; पहिल्या दीड तासात कशी आहे स्थिती?.दरम्यान, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तेजस्वी घोसाळकर यांनी शिवसेना ठाकरे गटाला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर दहिसर विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक २ येथे उमेदवारी लढवली असून मोठा विजय मिळवला. ही जागा ठाकरे गटासाठी प्रतिष्ठित होती. मात्र तरीही मतदारांनी तेजस्विनी घोसाळकर यांच्यावर विश्वास ठेवला असून त्यांना निवडून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.