मुंबईत पहिला विजय काँग्रेसचा, भाजपचे नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर विजयी; आतापर्यंत कुणी मारली बाजी?

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा पहिला निकाल समोर आला असून प्रभाग क्रमांक १८३ मधून काँग्रेस उमेदवार विजयी झालाय. याठिकाणी शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराचा पराभव करून काँग्रेसनं विजयाचं खातं उघडलंय. काँग्रेसच्या आशा काळे विजयी झाल्या. त्यांनी १२४० मतांनी वैशाली शेवाळे यांचा पराभव केला. .शिवसेना शिंदे गटाच्या वैशाली शेवाळे या राहुल शेवाळे यांच्या वहिनी आहेत. या पराभवामुळे शिंदे सेनेला धक्का बसल्याचं म्हटलं जातंय. तर काँग्रेसनं या विजयासह खातं उघडलं आहे. तर प्रभाग क्रमांक १६३ मध्ये शिवसेनेच्या शैला लांडे यांनी विजय मिळवलाय. त्यांनी काँग्रेसच्या सोनू जैन यांचा पराभव केला आहे.नवनाथ बन हे मानखुर्द प्रभाक १३५ मधून विजयी झाले आहेत. याशिवाय शिवसेना ठाकरे गटातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या तेजस्वी घोसाळकर यासुद्धा प्रभाग क्रमांक २ मधून विजयी झाल्या आहेत..BMC Election Result : मुंबईत ठाकरे बंधुंची मुसंडी, महायुतीला कडवी झुंज; पहिल्या दीड तासात कशी आहे स्थिती?.मुंबईत गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबईत सत्तांतराची शक्यता असून बीएमसीची चावी भाजप आणि शिवसेनेच्या हाती जाण्याची शक्यता सामच्या सर्व्हेतून समोर आलीय. सामच्या एक्झिट पोलमध्येही महायुतीच्या बाजूनं कौल देण्यात आलाय. मुंबईत महायुतीला १२२ जागा मिळतील असा अंदाज आहे. यात भाजप ८४, शिवसेना ३५, शिवसेना ठाकरे गट ६५, मनसेला १० जागा मिळू शकतात तर काँग्रेस-वंचित आघाडीला २३ आणि दोन्ही राष्ट्रवादीला ३ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.