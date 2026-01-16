मुंबई

मुंबईत पहिला विजय काँग्रेसचा, भाजपचे नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर विजयी; आतापर्यंत कुणी मारली बाजी?

BMC Election Result : सुरुवातीचे कल हाती आले असून काही ठिकाणी मतमोजणी पूर्ण झालीय. सध्या भाजप शिवसेना महायुतीला ५० पेक्षा जास्त जागांवर आघाडी मिळालीय. तर ठाकरे बंधूंचे ३० पेक्षा जास्त उमेदवार आघाडीवर आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा पहिला निकाल समोर आला असून प्रभाग क्रमांक १८३ मधून काँग्रेस उमेदवार विजयी झालाय. याठिकाणी शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराचा पराभव करून काँग्रेसनं विजयाचं खातं उघडलंय. काँग्रेसच्या आशा काळे विजयी झाल्या. त्यांनी १२४० मतांनी वैशाली शेवाळे यांचा पराभव केला.

