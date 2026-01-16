BMC Election Result : मुंबईत ठाकरे बंधुंची मुसंडी, महायुतीला कडवी झुंज; पहिल्या दीड तासात कशी आहे स्थिती?

राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी आज होत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत एक्झिट पोलनुसार भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता येईल अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. मुंबईत टपाल मतमोजणी सुरू झाली आहे. टपाली मतदान मोजणी झाल्यानंतर ईव्हीएम मशिनची मोजणी सुरू झालीय. मुंबईत पोस्टल मतमोजणीनंतर हाती आलेल्या पहिल्या कलानुसार भाजपने जोरदार आघाडी घेतली होती. मात्र नंतर शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेच्या उमेदवारांनीही जोरदार मुसंडी मारलीय. पहिल्या दीड तासात मुंबईत ठाकरे बंधूंना २५ जागांवर तर महायुतीला ३९ जागांवर आघाडी मिळालीय. तर राष्ट्रवादी अजित पवार गट एक आणि काँग्रेसचे पाच उमेदवार आघाडीवर आहेत..मुंबई महानगरपालिकेसाठी २२७ जागांसाठी ५२.९४ टक्के इतकं मतदान झालं. महापालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी ११४ जागांची गरज आहे. हा जादुई आकडा कोण गाठणार याकडे महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. महायुती विरुद्ध ठाकरे बंधू अशीच ही लढत झालीय. भाजप शिवसेनेला १०७ ते १२२ जागा येतील असा अंदाज आहे. तर शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेला ६८ ते ८७ जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. काँग्रेस आणि वंचितला १८ ते २५ जागा मिळू शकतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ ते ४ जागांवर जिंकेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. अपक्ष आणि इतर ८ ते १५ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे..छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माजी महापौरांसह शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांचा चोप, मतमोजणी केंद्रावर राडा.मुंबईत गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबईत सत्तांतराची शक्यता असून बीएमसीची चावी भाजप आणि शिवसेनेच्या हाती जाण्याची शक्यता सामच्या सर्व्हेतून समोर आलीय. सामच्या एक्झिट पोलमध्येही महायुतीच्या बाजूनं कौल देण्यात आलाय. मुंबईत महायुतीला १२२ जागा मिळतील असा अंदाज आहे. यात भाजप ८४, शिवसेना ३५, शिवसेना ठाकरे गट ६५, मनसेला १० जागा मिळू शकतात तर काँग्रेस-वंचित आघाडीला २३ आणि दोन्ही राष्ट्रवादीला ३ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे..मतदानावेळी राज्यात अनेक ठिकाणी गोंधळ झाला. मतदारयाद्यांमध्ये नाव नसल्यानं काहींना मतदान करता आलं नाही. तर काही ठिकाणी ईव्हीएम मशिनमध्ये बिघाडामुळे उशिरा मतदान झालं. मतदानानंतर आलेल्या एक्झिट पोलमध्ये राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये महायुतीलाच सत्ता मिळेल असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. तर मविआच्या पक्षांचा सुपडा साफ होणार असं चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.