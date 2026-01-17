मुंबई

BMC Election: राज ठाकरेंचा धारावीत मास्टरस्ट्रोक! अदानीकरणाच्या मुद्द्याने गेम पलटवला, महायुतीचा किती जागांवर पराभव झाला?

Mahayuti Seats In Dharavi: राज ठाकरे यांनी मुंबईत अदानी साम्राज्य मुंबईत कसं वाढत गेलं हे व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवलं आहे. यामुळे धारावीत नागरिकांनी ठाकरे बंधूंना साथ दिली असल्याचे दिसून आले आहे.
मुंबई : राज्यभरात शुक्रवार (ता. १६) रोजी महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. यामध्ये महाराष्ट्र्रातील २९ पैकी बहुतांश महापालिकांमध्ये महायुतीची सत्ता आल्याचे दिसून आले. मुंबई महापालिकेवरही महायुतीनेच बाजी मारली आहे. या मोठ्या विजयानंतर मुंबई प्रदेश कार्यालयात भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला आहे. मात्र असे असले तरीही धारावीत महायुतीचा पराभव झाल्याचे दिसून येत आहे.

