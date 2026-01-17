BMC Election: राज ठाकरेंचा धारावीत मास्टरस्ट्रोक! अदानीकरणाच्या मुद्द्याने गेम पलटवला, महायुतीचा किती जागांवर पराभव झाला?

मुंबई : राज्यभरात शुक्रवार (ता. १६) रोजी महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. यामध्ये महाराष्ट्र्रातील २९ पैकी बहुतांश महापालिकांमध्ये महायुतीची सत्ता आल्याचे दिसून आले. मुंबई महापालिकेवरही महायुतीनेच बाजी मारली आहे. या मोठ्या विजयानंतर मुंबई प्रदेश कार्यालयात भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला आहे. मात्र असे असले तरीही धारावीत महायुतीचा पराभव झाल्याचे दिसून येत आहे. .धारावी येथे नागरिकांनी ठाकरे बंधूंना साथ दिली असल्यामुळे सात पैकी केवळ एकच जागा महायुतीला मिळाली आहे. चार जागांवर शिवसेना ठाकरे गटाने विजय मिळवला आणि दोन जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे घर गमावण्याची भीती, स्थलांतर आणि भवितव्याबाबतची अनिश्चितता अशा अनेक कारणांमुळे येथील मतदारांनी ठाकरे बंधूंवर विश्वास ठेवला आहे..Navi Mumbai Mahapalika Election: Ganesh Naik मतदार यादीत नाव नसल्यानं गोंधळ, कुटुंबासह फिरावं लागलं | Sakal News.मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 'लाव रे तो व्हिडिओ' या माध्यमातून मुंबईत अदानी साम्राज्य मुंबईत कसं वाढत गेलं हे दाखवून दिलं आहे. यामुळे धारावीकरांना त्यांच्या भविष्याची चिंता पडली आहे. तसेच धारावीकरांना “आपल्याला वाचवायला कोण उभं आहे?” असा प्रश्न पडत आहे..धारावीमधील वॉर्डनिहाय चित्रवॉर्ड 185 मध्ये ठाकरे गटाचे टी. एम. जगदीश यांनी भाजपचे रवी राजा यांचा 2, 000 हून अधिक मतांनी पराभव केला. रवी राजा हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले माजी विरोधी पक्षनेते होते.वॉर्ड 186 मध्ये ठाकरे गटातील अर्चना शिंदे यांनी नीला सोनावणे (भाजप) यांचा पराभव केला. अर्चना शिंदेंना 6,731 तर सोनावणेंना 5,690 मते मिळाली.वॉर्ड 187 मध्ये ठाकरे गटाचे जोसेफ कोळी विजयी झाले. त्यांना 7,067 मते मिळाली. काँग्रेसच्या आयशा खान 5,753 मतांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या.वॉर्ड 189 मध्ये ठाकरे गटाचे हर्षला मोरे यांनी भाजपच्या मंगला गायकवाड यांचा तब्बल 4,479 मतांनी पराभव केला. हर्षला मोरे यांना 8,081 मते मिळाली..BMC Election Result: २९ महापालिका २८६९ उमेदवार; १४ ठिकाणी भाजप मोठा पक्ष, राज्यात कुठे कसा लागला निकाल? .काँग्रेसची दोन जागांवर सत्ता कायमधारावीत काँग्रेसने आपल्या दोन जागांवर सत्ता कायम ठेवली आहे. धारावी येथे वॉर्ड 183 मध्ये आशा काळे यांनी शिवसेनेच्या वैशाली शेवाळे यांचा 1,254 मतांनी पराभव केला. तर वॉर्ड 184 मध्ये साजिदा बब्बू खान यांनी वर्षा नाकाशे यांचा 2,000 पेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला..महायुतीचा एकाच जागी विजयमहायुतीचा धारावीतील वॉर्ड 188 मध्ये विजय झाला आहे. याठिकाणी शिंदे गटाचे भास्कर शेट्टी यांनी 460 मतांनी विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.