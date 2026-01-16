मुंबई

BMC Mayor: मुंबईचा नवा महापौर कोण होणार? भाजपच्या 'या' पाच उमेदवारांच्या जोरदार चर्चा; कुणाला मिळणार संधी?

Who Will Be Next Mumbai Mayor Candidate: मुंबई महापौरपदासाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू होणार आहे. यात पाच उमेदवार आघाडीवर दिसून येत आहेत. आता सर्वांचे भाजपच्या पाच चेहऱ्यांकडे लक्ष लागले आहे.
बीएमसी निवडणुकीच्या निकालांनी मुंबईचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. भारतीय जनता पक्षाने या महाकाय लढाईत ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेवर नियंत्रण मिळवले आहे. या प्रचंड विजयासह, सर्वांच्या नजरा आता मुंबईचा पुढचा महापौर कोण असेल याकडे लागल्या आहेत. यासाठी काही नावे समोर आली आहेत.निवडणूक प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक शक्तिशाली आणि धोरणात्मक विधान केले होते की "मुंबईचा पुढचा महापौर हिंदू आणि मराठी असेल."

