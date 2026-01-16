BMC Mayor: मुंबईचा नवा महापौर कोण होणार? भाजपच्या 'या' पाच उमेदवारांच्या जोरदार चर्चा; कुणाला मिळणार संधी?

बीएमसी निवडणुकीच्या निकालांनी मुंबईचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. भारतीय जनता पक्षाने या महाकाय लढाईत ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेवर नियंत्रण मिळवले आहे. या प्रचंड विजयासह, सर्वांच्या नजरा आता मुंबईचा पुढचा महापौर कोण असेल याकडे लागल्या आहेत. यासाठी काही नावे समोर आली आहेत.निवडणूक प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक शक्तिशाली आणि धोरणात्मक विधान केले होते की "मुंबईचा पुढचा महापौर हिंदू आणि मराठी असेल." .आता निकाल भाजपच्या बाजूने आल्यामुळे, फडणवीस यांचे वचन केवळ राजकीय विधानापेक्षा जास्त झाले आहे, तर भाजपसाठी एक मोठे आव्हान आणि संधी बनले आहे. स्थानिक ओळख आणि प्रादेशिक अभिमानाला प्रोत्साहन देणे हा संकुचित राजकारणाचा विषय नाही तर संवैधानिक अधिकार आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. २०२६ च्या बीएमसी निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौर हिंदू आणि मराठी असेल या विधानानंतर, पक्षात या निकषांवर पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांबद्दल चर्चा तीव्र झाली आहे..BMC Election: महायुतीचा महास्फोट! देवेंद्र फडणवीसांनी २५ वर्षांचा भाजपचा वनवास कसा संपवला? ठाकरे बंधुंना बाजुला कसं सारलं? वाचा....तेजस्वी घोसाळकर या शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या सून आहेत. तेजस्वी घोसाळकर यांचे पती अभिषेक घोसाळकर यांची २०२३मध्ये फेसबूक लाइव्ह सुरू असतानाच गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. पती अभिषेक यांच्या हत्येनंतर तेजस्वी यांची मुंबै बँकेच्या संचालक पदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आता निवडणुकीच्या तोंडावर तेजस्वी यांनी ठाकरे गटाला सोडचिट्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. .१. तेजस्वी घोसाळकर दहिसर (प्रभाग क्रमांक २) मधून १०,००० पेक्षा जास्त मतांनी विजयी झालेल्या तेजस्वी सध्या भाजपच्या सर्वात मोठ्या या पदासाठी अग्रस्थानी आहेत. त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात प्रवेश केला आहे. त्या तरुण आहेत. सुशिक्षित आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या "मराठी-हिंदू" सूत्रात पूर्णपणे बसतात..२. प्रकाश दरेकरविधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचे भाऊ प्रकाश दरेकर यांनी प्रभाग क्रमांक ३ मधून प्रचंड विजय मिळवला. दरेकर कुटुंबाचा मुंबईतील विशेषतः वायव्य मुंबईत मराठी मतपेढीवर मोठा प्रभाव आहे. त्यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव देखील आहे. ज्यामुळे ते महापौरपदासाठी एक मजबूत दावेदार बनले आहेत.३. प्रभाकर शिंदेबीएमसीमध्ये भाजप गटाचे माजी नेते प्रभाकर शिंदे हे पक्षाच्या सर्वात अनुभवी नगरसेवकांपैकी एक आहेत. त्यांना महापालिकेच्या कामकाजाची आणि नियमांची सखोल समज आहे. "मराठी चेहरा" आणि अनुभव असल्याने त्यांना महापौरपदासाठी सुरक्षित पर्याय मानले जाते..मुंबईचा कौल, सत्तासमीकरणांवर परिणाम... BMC निकालांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार? .४. मकरंद नार्वेकरविधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर हे दक्षिण मुंबईतील एक प्रमुख नाव आहे. ते सातत्याने जिंकत आहेत आणि कुलाबा परिसरात त्यांची मजबूत पकड आहे. ते "मराठी" समुदायातून आले असले तरी त्यांची प्रतिमा आधुनिक आणि पुरोगामी नेत्याची आहे, ज्याचा फायदा भाजप घेऊ इच्छिते.५. राजश्री शिरवाडकरप्रभाग क्रमांक १७२ मधून विजयी झालेल्या राजश्री शिरवाडकर या भाजपच्या एक निष्ठावंत आणि आक्रमक मराठी महिला चेहरा आहेत. जर पक्षाने महिला महापौर (आरक्षणाच्या आधारे) करण्याचा निर्णय घेतला तर राजश्रीचे नाव आघाडीवर असेल. स्थानिक मुद्द्यांवर त्या खूप सक्रिय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.