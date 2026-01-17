मुंबई

मुंबईत मोठा भाऊ झाला छोटा! शिंदेंनी ठाकरेंचे ६२ नगरसेवक फोडले, ९० जागा लढल्या पण जिंकले फक्त २९; स्ट्राइक रेट गंडला

Shivsena in BMC Election : ठाकरे गटाच्या गोटातून फोडलेल्या ६२ नगरसेवकांपैकी केवळ २९ उमेदवारांना विजय मिळवता आला; मात्र शिवसेनेला सोबत घेतल्याचा फायदा शिंदेऐवजी भाजपला जास्त झाल्याचे चित्र आहे.
मुंबई, ता. १६: ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीप्रमाणे शिवसेनेला मुंबईत आपला जम बसवता आला नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात कायम असते. या वेळी मुंबई महापालिकेच्या निकालात हे प्रकषनि दिसून आले. मुंबईत ९० जागा लढवलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला विजयाचा 'स्ट्राइक रेट' राखता आला नाही. ठाकरे गटाच्या गोटातून फोडलेल्या ६२ नगरसेवकांपैकी केवळ २९ उमेदवारांना विजय मिळवता आला; मात्र शिवसेनेला सोबत घेतल्याचा फायदा शिंदेऐवजी भाजपला जास्त झाल्याचे चित्र आहे.

