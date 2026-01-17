मुंबई

BMC Election : वोट शेअरिंगमध्ये उद्धव ठाकरेंची भाजपला कडवी टक्कर; शिंदेच्या शिवसेनेला ५ टक्केच मत, तर मनसेला...

BMC Election Result : मुंबई महानगरपालिकेत भाजप शिवसेना शिंदेंच्या महायुतीनं बहुमताचा आकडा गाठत ११६ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे महापौर महायुतीचा आणि भाजपचाच होणार हे स्पष्ट झालंय.
सूरज यादव
मुंबईत २२७ जागांपैकी भाजपने सर्वाधिक ८९ जागा जिंकल्या. त्यानंतर शिवसेना ठाकरे गट ६५ जागा जिंकत दुसरा मोठा पक्ष ठरला. तर शिंदेंच्या शिवसेनेला २९ जागा जिंकता आल्या. काँग्रेस २४ तर राष्ट्रवादीने ३ जागा जिंकल्या. याशिवाय इतर ११ उमेदवार निवडून आले. भाजप शिवसेना शिंदेंच्या महायुतीनं बहुमताचा आकडा गाठत ११६ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे महापौर महायुतीचा आणि भाजपचाच होणार हे स्पष्ट झालंय.

