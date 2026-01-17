BMC Election : वोट शेअरिंगमध्ये उद्धव ठाकरेंची भाजपला कडवी टक्कर; शिंदेच्या शिवसेनेला ५ टक्केच मत, तर मनसेला...

मुंबईत २२७ जागांपैकी भाजपने सर्वाधिक ८९ जागा जिंकल्या. त्यानंतर शिवसेना ठाकरे गट ६५ जागा जिंकत दुसरा मोठा पक्ष ठरला. तर शिंदेंच्या शिवसेनेला २९ जागा जिंकता आल्या. काँग्रेस २४ तर राष्ट्रवादीने ३ जागा जिंकल्या. याशिवाय इतर ११ उमेदवार निवडून आले. भाजप शिवसेना शिंदेंच्या महायुतीनं बहुमताचा आकडा गाठत ११६ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे महापौर महायुतीचा आणि भाजपचाच होणार हे स्पष्ट झालंय. .मुंबई महापालिका निवडणुकीत मनसेनं शिवसेना ठाकरे गटासोबत युती केली. शिवसेना ठाकरे गटाला 65 जागा जिंकता आल्या तर मनसेला फक्त ६ जागांवरच विजय मिळवता आला. मनसेनं मुंबईत ५२ उमेदवार उभा केले होते. मुंबईत एकूण मतदान ५४ लाख ६४ हजार ४१२ इतकं झालं होतं. तर टपाली मतदान ११ हजार ६७७ इतकं होतं. .मुंबईत मोठा भाऊ झाला छोटा! शिंदेंनी ठाकरेंचे ६२ नगरसेवक फोडले, ९० जागा लढल्या पण जिंकले फक्त २९; स्ट्राइक रेट गंडला.भाजपच्या विजयी उमेदवारांना ११ लाख ९७ हजार २७३ मतं मिळाली. एकूण मतदानाच्या २१.५८ टक्के एवढं हे प्रमाण होतं. त्याखालोखाल शिवसेना ठाकरे गटाच्या विजयी उमेदवारांना एकूण मतदानाच्या १३.१३ टक्के म्हणजेच ७ लाख १७ हजार ७३६ मतं पडली. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपला कडवी झुंज दिली..मतदानाच्या टक्केवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर शिंदेंचा पक्ष असून त्यांना एकूण मतदानाच्या ५ टक्के इतकी मतं मिळाली. शिवसेना शिंदे गटाच्या विजयी उमेदवारांची एकूण मतं २ लाख ७३ हजार ३२६ इतकं मतं पडली. तर काँग्रेसला २ लाख ४२ हजार ६४६ मतं मिळाली. शिवसेना ठाकरे गटासोबत युती करूनही मनसेला अपेक्षित यश मिळालं नाही. त्यांना १.३७ टक्के इतकीच मतं मिळवता आली. मनसेच्या विजयी उमेदवारांची एकूण मतं ७४ हजार ९४६ इतकी आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.