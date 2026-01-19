मुंबई

BMC Election: महापालिका निवडणुकीत कोणत्या प्रभागात नोटाला जास्त मतं? आकडेवारी समोर

BMC Election Voting Result: मुंबई महापालिका निवडणुकीत ८७,०१३ मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला आहे. यामुळे अनेक राजकीय दिग्गजांना पराभवाचा धक्का बसला आहे.
BMC Election

BMC Election

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बापू सुळे

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत यंदा अनेक राजकीय दिग्गजांना पराभवाचा धक्का बसला असला, तरी ‘नोटा’चा प्रभाव मात्र लक्षणीयरीत्या वाढलेला दिसून आला आहे. मुंबईतील २२७ प्रभागांमध्ये तब्बल ८७,०१३ मतदारांनी कोणालाही मतदान न करता ‘नोटा’चा पर्याय निवडला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Voting
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
mumbai politics
bmc election

Related Stories

No stories found.