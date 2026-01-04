बीएमसी निवडणुकीत 'या' वॉर्डमध्ये हाई-वोल्टेज लढत! कुख्यात गुंडाच्या दोन बहिणी आमनेसामने; राजकीय रणसंग्राम रंगणार

मुंबई : जोगेश्वरी पूर्वेतील वॉर्ड क्रमांक ७८ हा बीएमसी निवडणुकीत राजकीय आणि सामाजिक कारणांमुळे लक्ष वेधून घेत आहे. कुख्यात गुन्हेगार मुन्ना शिंगाडाच्या दोन्ही बहिणी संवेदनशील वांद्रे प्लॉट्स परिसरात येणाऱ्या या वॉर्डमधून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. एकाच कुटुंबातील दोन महिला एकमेकांशी भांडत आहेत. ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे. .टी-सीरीजचे मालक गुलशन कुमार यांच्या हत्येशी मुन्ना झिंगाडाचे नाव जोडले गेले आहे. तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा जवळचा सहकारी छोटा शकीलचा जवळचा मानला जातो. अशा माणसाच्या कुटुंबाच्या उघड राजकारणात प्रवेशामुळे मुंबईत पुन्हा एकदा गुन्हेगारी आणि राजकारण यांच्यातील संबंधांबद्दल वाद निर्माण झाला आहे..BMC Election: बिनविरोध निवडणुका लोकशाहीसाठी घातक, मतदानापासून मतदारांना वगळण्याचा प्रकार; राजकीय तज्ज्ञांचा सूर .सुरुवातीला काँग्रेस पक्ष मुन्ना झिंगडा यांची बहीण गुलफाम यांना तिकीट देण्याची तयारी करत होता. असे म्हटले जाते की हे नाव जवळजवळ निश्चित झाले होते. तथापि, पक्षातील विरोध आणि अस्वस्थतेमुळे शेवटच्या क्षणी निर्णय बदलण्यात आला. त्यानंतर, काँग्रेसने मुन्ना झिंगडा यांची चुलत बहीण शबाना यांना प्रभाग ७८ मधून अधिकृत उमेदवार म्हणून जाहीर केले. काँग्रेस पक्षाच्या या निर्णयामुळे राजकीय समीकरणे आणखी रंजक झाली..समाजवादी पक्षाने संधी साधत मुन्ना झिंगडा यांची बहीण गुलफाम यांना तिकीट दिले. अशाप्रकारे, एकाच कुटुंबातील दोन महिला आता दोन वेगवेगळ्या समाजवादी पक्षांच्या (सपा) पक्षांच्या बॅनरखाली आमनेसामने येत आहेत. स्थानिक लोक याला नातेसंबंधांची लढाई नाही तर राजकीय लढाई म्हणत आहेत. जोगेश्वरी पूर्वेतील वांद्रे प्लॉट परिसर आधीच संवेदनशील मानला जातो..Farmer News: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! २ लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क माफ; महायुती सरकारची महत्त्वाची घोषणा .यापूर्वी येथे टोळीयुद्ध, बेकायदेशीर कारवाया आणि गुन्हेगारीच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. अशा भागातील ही निवडणूक प्रशासन आणि पोलिसांसाठी आव्हानात्मक मानली जात आहे. सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अतिरिक्त दक्षता घेतली जात आहे. या स्पर्धेमुळे स्थानिक मतदारांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. काही जण याला लोकशाहीमध्ये निवडणूक लढवण्याच्या प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराशी जोडत आहेत..तर काही जण असा युक्तिवाद करत आहेत की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नावांचा राजकारणावर प्रभाव पडू नये. विरोधी पक्ष आयआरए हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्याची तयारी करत आहे आणि राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की प्रभाग ७८ ची निवडणूक केवळ एका नगरसेवकाच्या विजय किंवा पराभवापुरती मर्यादित राहणार नाही; त्याचा संदेश सर्वत्र उमटेल. मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या राजकारणात प्रतिमा, कुटुंब आणि राजकीय रणनीती यापैकी कोणती रणनीती प्रचलित आहे हे या स्पर्धेवरून ठरवले जाईल..Mumbai: प्रचार रॅली आली आमने-सामने, भाजप-काँग्रेसच्या गटात हाणामारी आणि दगडफेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.