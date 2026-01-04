मुंबई

बीएमसी निवडणुकीत 'या' वॉर्डमध्ये हाई-वोल्टेज लढत! कुख्यात गुंडाच्या दोन बहिणी आमनेसामने; राजकीय रणसंग्राम रंगणार

Jogeshwari East Ward 78 candidate : बीएमसी निवडणुकीत जोगेश्वरी पूर्वेतील वॉर्ड ७८ हा प्रभाग चर्चेत आहे. कुख्यात मुन्ना झिंगडा यांच्या दोन बहिणी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाविरुद्ध आमनेसामने येत आहेत. ज्यामुळे गुन्हेगारी आणि राजकारणावर वाद निर्माण झाला आहे.
मुंबई : जोगेश्वरी पूर्वेतील वॉर्ड क्रमांक ७८ हा बीएमसी निवडणुकीत राजकीय आणि सामाजिक कारणांमुळे लक्ष वेधून घेत आहे. कुख्यात गुन्हेगार मुन्ना शिंगाडाच्या दोन्ही बहिणी संवेदनशील वांद्रे प्लॉट्स परिसरात येणाऱ्या या वॉर्डमधून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. एकाच कुटुंबातील दोन महिला एकमेकांशी भांडत आहेत. ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे.

