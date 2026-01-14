Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची सूचना! १४ जानेवारी ते १७ जानेवारीपर्यंत वाहतूक निर्बंध लागू; कुठे आणि पर्यायी मार्ग काय? जाणून घ्या...

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आजपासून शहरातील अनेक भागात वाहतुकीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. काही रस्त्यांवरील वाहतूक वळवण्यात आली आहे. १७ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील. मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागाने निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या वाहनांच्या वाहतुकीसाठी काही रस्ते तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .विशेषतः मध्य मुंबईतील सायन परिसरात वाहतूक वळवण्यात आली आहे. १४ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून शनिवार, १७ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत हे निर्बंध सुरू राहतील. सायन पूर्वेतील वॉर्ड क्रमांक १७२ ते १८१ मध्ये निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीनची वाहतूक करण्याचे काम केले जाईल..Election 2026: मुंबई आणि पुण्यात मतदान केल्यावर मोफत ‘फ्राईज’! ऑफर कुठे अन् कशी मिळणार? वाचा एका क्लिकवर.कोणते रस्ते निर्बंधित असतील?सायन पूर्वेतील रस्ता क्रमांक २४-बीसन स्टोन बिल्डिंग ते अभिनंदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था (प्लॉट क्रमांक १४९) ते किस्मत लॉन्ड्री पर्यंत, केळकर मार्ग सायन पूर्व: सन स्टोन बिल्डिंग ते भावेश्वर कुंजस्वामी वल्लभदास रोड, सायन पूर्व: सन स्टोन बिल्डिंग ते यशोधन बिल्डिंगकोणतेही विशिष्ट पर्यायी मार्ग दिलेले नसले तरी, प्रवाशांना सायन-ट्रॉम्बे रोड किंवा ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे सारख्या जवळच्या प्रमुख रस्त्यांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायदा आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल..वाहतूक नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनचालकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंबई पोलिसांनी दिला आहे. लोकांना घराबाहेर पडण्यापूर्वी वाहतूक बदलांची माहिती घेण्याचे आणि त्यानुसार प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..BMC Election 2026: प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या पण, घरोघरी प्रचाराला परवानगी; आयोगाचा निर्णय.पश्चिम मुंबईत वाहतूक प्रतिबंधितयाशिवाय, पश्चिम मुंबईतील कांदिवली आणि मालाड भागातही वाहतूक वळवण्यात आली आहे.वासनजी लालजी रोड: मातोश्री झुंका भाकर केंद्रापासून चंद्रेश वाइन शॉपपर्यंतबजाज रोड: एसव्ही रोड जंक्शनपासून बजाज स्कूलपर्यंतबजाज क्रॉस रोड क्रमांक १: सम्राट बिल्डिंगपासून सुपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/टॉप-१० शॉपमार्वे रोड (माढकडे जाणारा उत्तर रस्ता): कच्चा सडकपासून बफिरा जंक्शनपर्यंतप्रवीण संघवी रोडवरून उजवीकडे वळा आणि नेहरू रोड मार्गे एसव्ही रोडवर जा.नारायण जोशी रोडवरून डावीकडे वळा आणि स्टेशन एरिया आणि दळवी रोड मार्गे एसव्ही रोडवर पोहोचा.मार्वे रोडच्या दक्षिणेकडील मार्गाचा वापर करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.