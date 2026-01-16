BMC Result: बीएमसीमध्ये मोठा राजकीय उलटफेर! पहिला निकाल काँग्रेसच्या बाजूने; विजयी झालेला 'तो' उमेदवार नेमका कोण?

मुंबई : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल आता येत आहेत. बीएमसीच्या मतमोजणीत मोठा उलटफेर दिसून आला आहे. सुरुवातीच्या निकालांमध्ये काँग्रेसचा विजय दिसून आला आहे. ज्यामुळे राजकीय घडामोडी बदलल्या आहेत. बीएमसी निवडणुकीच्या पहिल्या निकालांमध्ये काँग्रेसला आघाडी मिळाली आहे. काँग्रेसच्या उमेदवार आशा काळे यांनी वॉर्ड क्रमांक १८४ मध्ये १,४५० मते मिळवून विजय मिळवला, त्यांनी शिंदे गटाच्या वैशाली शेवाळे आणि मनसेच्या पारुबाई कटके यांचा पराभव केला. .वॉर्ड क्रमांक २१४ मध्ये भाजपचे अजय पाटील यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव केला. मुंबई निवडणुकीच्या निकालांमध्ये शिवसेनेने आपले खाते उघडले आहे. दादरमधील वॉर्ड क्रमांक १८२ मध्ये यूबीटी गटाचे मिलिंद वैद्य यांनी भाजपचे उमेदवार राजन पारकर यांचा पराभव केला. शिंदे गटाच्या शैला लांडे यांनी वॉर्ड क्रमांक १६३ जिंकला. त्या आमदार दिलीप लांडे यांच्या पत्नी आहेत आणि त्यांनी यूबीटी उमेदवार संगीता सावंत यांचा पराभव केला..Tejaswi Ghosalkar: पतीची हत्या, निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरेंची साथ सोडली; भाजपच्या तिकिटावर विजयी.महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी शुक्रवारी सकाळी मतमोजणी सुरू झाली. सर्वांचे लक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) च्या निकालांवर आहे, जिथे भारतीय जनता पक्ष (भाजप) नेतृत्वाखालील महायुती युती भारतातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका संस्थेच्या नियंत्रणासाठी पुन्हा एकत्रित झालेल्या ठाकरे बंधूंसोबत प्रतिष्ठेच्या लढाईत अडकली आहे..गुरुवारी या महानगरपालिका संस्थांच्या ८९३ वॉर्डांमधील २,८६९ जागांसाठी मतदान झाले, ज्यामध्ये मुंबईतील २२७ जागांचा समावेश आहे. या २९ महानगरपालिका संस्थांमध्ये एकूण १५,९३१ उमेदवार रिंगणात आहेत, ज्यात ३.४८ कोटी पात्र मतदार आहेत. .BMC Election Result : मुंबईत ठाकरे बंधुंची मुसंडी, महायुतीला कडवी झुंज; पहिल्या दीड तासात कशी आहे स्थिती?.मतदान संपल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले की, २९ महानगरपालिका संस्थांमध्ये सुमारे ५० टक्के मतदान झाले. शुक्रवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत ५२.९४ टक्के मतदान झाले, जे २०१७ मध्ये झालेल्या गेल्या निवडणुकीत झालेल्या ५५.५३ टक्के मतदानापेक्षा कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.