मुंबई

BMC Result: बीएमसीमध्ये मोठा राजकीय उलटफेर! पहिला निकाल काँग्रेसच्या बाजूने; विजयी झालेला 'तो' उमेदवार नेमका कोण?

BMC Election Result News: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल आता येत आहेत. बीएमसीच्या मतमोजणीत मोठा बदल झाला आहे.
Mumbai BMC Election First Result

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल आता येत आहेत. बीएमसीच्या मतमोजणीत मोठा उलटफेर दिसून आला आहे. सुरुवातीच्या निकालांमध्ये काँग्रेसचा विजय दिसून आला आहे. ज्यामुळे राजकीय घडामोडी बदलल्या आहेत. बीएमसी निवडणुकीच्या पहिल्या निकालांमध्ये काँग्रेसला आघाडी मिळाली आहे. काँग्रेसच्या उमेदवार आशा काळे यांनी वॉर्ड क्रमांक १८४ मध्ये १,४५० मते मिळवून विजय मिळवला, त्यांनी शिंदे गटाच्या वैशाली शेवाळे आणि मनसेच्या पारुबाई कटके यांचा पराभव केला.

Congress
Mumbai
election
Mumbai BMC Elections
Municipal election
bmc center
bmc election

