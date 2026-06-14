Mumbai News: मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त, 'कार्बनमुक्त स्मशानभूमी वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रणाली' बसवणार

मुंबई : मुंबईतील वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या व्हानांना तोंड देण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ई शहर भागातील स्मशान भूमिमधून व वायूचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी तेथे अंनमुक्त स्मशानभूमी वायुप्रदूषण वण प्रणाली' (कॅप्स) बसवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. .या अत्याधुनिक यंत्रणेचा पुरवठा आणि स्थापना करण्यासाठी पालिकेच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागातर्फे ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारणार आहे. .Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक .वाढत्या नागरीकरणामुळे मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. पारंपरिक स्मशा नभूमींमध्ये लाकडांच्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणावर कार्बन, राख आणि विषारी वायू हवेत पसरतात. प्रस्तावित अत्याधुनिक 'कॅप्स' यंत्रणेमुळे स्मशानभूमीतून निघणाऱ्या धुराचे हवेत मिसळण्यापूर्वीच संपूर्ण शुद्धीकरण केले जाईल. यामुळे मुंबईतील, विशेषतः निवासी स्मशानभूमींच्या परिसरातील वायुप्रदूषण शून्यावर आणण्यास मदत होऊन हवेची गुणवत्ता सुधारेल..१७ कोटी ७० लाख रुपये खर्चपर्यावरण रक्षण आणि नागरिकांचे आरोग्य अधिक सुरक्षित होणार आहे. या पर्यावरणपूरक निर्णयामुळे कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होणार आहे. कार्बन न्यूटुल शहराच्या दिशेने मुंबईची वाटचाल सुरू होईल. पावसाळ्यातही काम राहणार अखंडित सुरू राहणार आहे. .Ladki Bahin Yojana: शासनाची मोठी कारवाई! ‘लाडक्या बहिणी’ कायमच्या अपात्र; घेतलेले पैसेही परत द्यावे लागणार, पण कुणाला?.या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी पावसाळ्याचा कालावधी गृहीत धरून नऊ महिन्यांची मर्यादित मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात हवेतील आर्द्रतेमुळे प्रदूषणकारी कण जमिनीलगत साचून राहण्याचा धोका जास्त असतो. हा धोका टाळण्यासाठी आणि पावसाळ्याच्या दिवसांतही यंत्रणा सक्षमपणे काम करू शकेल, अशा पद्धतीने हे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यावर महापालिका सुमारे १७ कोटी ७० लाख रुपये खर्च करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.