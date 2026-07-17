मुंबई

Taj Hotel Notice: मुंबईतील ताज हॉटेलला BMC चा मोठा झटका! तब्बल २७ कोटींची नोटीस बजावली; कारण... नेमकं प्रकरण काय?

BMC Notice To Taj Hotel: मुंबईतील हॉटेल ताजला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून नोटीस मिळाली आहे. कुलाबा येथील प्रसिद्ध ताजमहाल पॅलेस हॉटेलला बजावण्यात आलेली ही एक नवीन मागणी नोटीस आहे.
BMC Notice To Taj Hotel

BMC Notice To Taj Hotel

ESakal

Vrushal Karmarkar
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बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ताजमहाल पॅलेस हॉटेलला एक मागणी नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये, कुलाबा येथील या प्रतिष्ठित हॉटेलच्या परिसरातील रस्ते आणि पदपथांचा सुरक्षेसाठी वापर, तसेच कुंड्या, बॅरिकेड्स आणि पार्किंगच्या जागांसाठी अंदाजे २७ कोटी रुपये देण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी दिलेल्या सवलती मागे घेतल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

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Brihanmumbai Municipal Corporation