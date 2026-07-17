Taj Hotel Notice: मुंबईतील ताज हॉटेलला BMC चा मोठा झटका! तब्बल २७ कोटींची नोटीस बजावली; कारण... नेमकं प्रकरण काय?

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ताजमहाल पॅलेस हॉटेलला एक मागणी नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये, कुलाबा येथील या प्रतिष्ठित हॉटेलच्या परिसरातील रस्ते आणि पदपथांचा सुरक्षेसाठी वापर, तसेच कुंड्या, बॅरिकेड्स आणि पार्किंगच्या जागांसाठी अंदाजे २७ कोटी रुपये देण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी दिलेल्या सवलती मागे घेतल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. .'अ' वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांनी जारी केलेल्या नोटीसनुसार, पालिकेने हॉटेलला रस्त्यांच्या वापरासाठी ४.९७ कोटी रुपये आणि पदपथांच्या वापरासाठी २२.१५ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यामुळे एकूण मागणी २७.१२ कोटी रुपये (अंदाजे २७ दशलक्ष डॉलर्स) झाली आहे. यामध्ये मार्च २०२६ पर्यंतचे व्याज आणि इतर शुल्कांचा समावेश आहे. हा वाद २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हॉटेलच्या आजूबाजूच्या ८६९.५९ चौरस मीटर रस्ता आणि १,१३६.३ चौरस मीटर पदपथाच्या जागेचा वापर सुरक्षा व्यवस्था आणि पार्किंगसाठी करण्यासंदर्भात आहे. .Registration Fee: मुंबईत घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदीचा विचार करताय? रजिस्ट्रेशन फी वाढीबाबत मोठी अपडेट समोर, आता किती पैसे मोजावे लागणार?.सुरुवातीला ताजने रस्ता वापर शुल्कात ५०% सवलत आणि पदपथ वापर शुल्कात संपूर्ण माफीची मागणी केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, वापरले जाणारे पदपथ व्यावसायिक कारणांसाठी वापरले जात नाहीत. तत्कालीन बीएमसी स्थायी समितीने जानेवारी २०२१ मध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. परंतु हे प्रकरण सर्वसाधारण सभेकडे प्रलंबित राहिले. पालिकेने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजकडून थकबाकी वसूल केल्यानंतर, 'अ' वॉर्ड कार्यालयाने इतर तत्सम संस्थांना दिलेल्या सवलतींचा स्वतःहून आढावा घेतला. .२१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, महानगरपालिका आयुक्तांनी ताजला पूर्वी दिलेल्या सवलती रद्द करण्यास मंजुरी दिली. यानंतर, ताज आणि ट्रायडेंट हॉटेलला सुधारित मागणी सूचना पाठवण्यात आल्या. बीएमसीने सांगितले की, ट्रायडंट हॉटेलने सर्व देय रक्कम भरली आहे आणि पदपथावर ठेवलेली सुरक्षा कुंड्या काढून टाकल्या आहेत. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने देखील एप्रिल २०१२ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील ३.२५ कोटी रुपयांची थकबाकी असलेले रस्ते वापर शुल्क देण्याचे मान्य केले आहे..अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही ताजने अद्याप सुधारित शुल्क भरलेले नाही. नवीनतम स्मरणपत्रात म्हटले आहे की, हॉटेलला यापूर्वी जुलै २०२५ पर्यंत रस्ता आणि पदपथ वापरासाठी अनुक्रमे ₹४.०३ कोटी आणि ₹१८.२७ कोटी भरण्यास सांगण्यात आले होते. ही थकबाकी न भरल्याने, बीएमसीने व्याज आकारून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत रस्ता वापरासाठी ₹४.७३ कोटी आणि पदपथ वापरासाठी ₹२१.३२ कोटी इतकी देय रक्कम वाढवली. तसेच, ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६ पर्यंतच्या वापर शुल्कासाठी अतिरिक्त ₹१.०८ कोटींची मागणी केली आहे..Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! कृषी पंपांचे ४८ हजार कोटींचे जुने वीजबिल माफ; महायुती सरकारचा निर्णय.एका वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुरक्षेच्या कारणास्तव सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी बीएमसीने एकसमान धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, बीएसईने विहित शुल्क भरण्यास सहमती दर्शवली आणि ट्रायडंटनेही त्याचे पालन केले, त्यामुळे ताजला दिलेली सूट सुरू ठेवण्याचे कोणतेही समर्थन नव्हते. म्हणून पालिकेने सुधारित थकबाकीच्या वसुलीची मागणी केली आहे. संपर्क साधला असता ताजमहाल पॅलेसने या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.