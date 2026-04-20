BMC: वाकोला नाल्यावर जलवाहिनीसाठी पूल, महापालिकेचा तीन कोटी रुपयांचा आराखडा तयार

मुंबई : पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक बळकट आणि सुरक्षित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. .वांद्रे येथील वाकोला नाल्यावर विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या नेण्यासाठी विद्यमान पुलाला समांतर असा एक स्वतंत्र पूल बांधण्याचा निर्णय पालिकेच्या पूल विभागाने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे तीन काेटी सात लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून मे. व्ही. जे. कॉर्पोरेशन या कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे..पश्चिम उपनगरातील 'एच' आणि 'के' विभागांत जलवाहिन्यांचे वळण करणे गरजेचे होते. जुन्या पुलांवर वाढणारा भार आणि पाणीपुरवठ्याची गरज लक्षात घेऊन जल अभियंता विभागाने स्वतंत्र पुलाची मागणी केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र नगर आणि वाल्मिकी नगर परिसरातील वाकोला नाल्यावर हा नवा पूल उभारला जाणार आहे..आठ महिन्यांची मुदतप्रकल्प पावसाळा वगळून आठ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. निविदेची विधिग्राह्यता २८ एप्रिल २०२६पर्यंत असून, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी स्थापत्य समिती आणि स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळताच कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल.