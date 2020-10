21 दिवसात 82 हजार नागरिकांनी भरला दंड, विनामास्क बाहेर निघाल तर पुढचा नंबर तुमचा

मुंबई : मास्क न वापरता सार्वजनिक ठिकाणी फिरत असाल तर जरा विचार करा. एकीकडे कोरोनाची टांगती तलवार तर आहेच आणि दुसरीकडे आतापर्यंत बृहन्मुंबई पालिकेकडून मास्क न कारवाई करण्यात येतेय. त्यामुळे आतापर्यंत महापालिकेची तुमच्यावर नजर पडली नसेल पण कधीही तुमच्या खिशला 200 रुपयांची फोडणी बसू शकते. महानगर पालिकेने मास्क न वापरणाऱ्या विरोधात कारवाई अधिक तिव्र केली असून गेल्या 21 दिवसात 82 हजारांहून अधिक जणांकडून 200 रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. महत्त्वाची बातमी : एकनाथ खडसेंचं पुनर्वसन कसं करणार? NCP प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटीलांनी दिलं उत्तर कोविडच्या पार्श्‍वभुमीवर एप्रिल महिन्यापासून राज्य सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापरणे बंधनकारक केले आहे. मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही राज्य सरकारने दिले होते. मुंबईत मास्क न वापरणाऱ्यांकडून पालिका 200 रुपये दंड वसुल करत आहे. 9 एप्रिल ते 21 ऑक्‍टोबरपर्यंत पालिकेने 1 लाख 752 जणांवर कारवाई करुन 2 कोटी 30 लाख 29 हजारांचा दंड वसुल केला आहे. सुरवातीला नागरीकांना समज देण्यावर पालिकेचा भर होता. मात्र, तरीही नागरिकांच्या वर्तनात बदल होत नसल्याने पालिकेने सक्तीने दंड वसुल करण्यास सुरवात केली. त्यानंतरही अनेक भागांमध्ये विना मास्क लोक रस्त्यांवर दिसत होती. ऑक्‍टोबर महिन्याच्या सुरवातील पालिका आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहल यांनी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन रोज 20 हजार जणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी पोलिसांचीही मदत घेण्याची सुचना केली. महत्त्वाची बातमी : पालघर साधू हत्या प्रकरण : दोन दिवसांत CID कडून 32 आरोपींना अटक पालिकेने 1 ते 21 ऑक्‍टोबर दरम्यान 82 हजार जणांवर कारवाई केली असून त्यांच्याकडून 1 कोटी 64 लाख 96 हजारांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. bmc has taken action against more than 82 thousand citizens for not wearing mask

