BMC Action: 'त्या' कंत्राटदारांना ९.२५ कोटींचा दंड! एआय प्रणालीचा वापर, बिलांमधून दंडाची वसुली सुरू

मुंबई : महानगरातील नाले स्वच्छतेच्या कामात कंत्राटदारांकडून झालेल्या हलगर्जीवर महापालिका प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. नालेसफाईच्या कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणालीच्या माध्यमातून शोधण्यात आलेल्या विविध त्रुटी आणि यंत्रसामग्री तैनात करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल कंत्राटदारांना नऊ कोटी २५ लाख ७२ हजार ८३० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही दंडात्मक रक्कम कंत्राटदारांच्या देयकांमधून (बिल) वसूल केली जात आहे. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या निर्देशानुसार, पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने ही कारवाई केली आहे..मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी मिठी नदी, मोठे नाले आणि वॉर्ड पातळीवर ल हा न नाल्यांमधून गाळ काढण्याचे काम केले जाते. यंदा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून हे काम सुरू करण्यात आले. या कामांवर पारदर्शक आणि प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी पालिकेने गेल्या वर्षापासून प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीअंतर्गत कंत्राटदारांना गाळ काढण्यापूर्वीचे व नंतरचे ३० सेकंदांचे व्हिडिओ आणि सीसीटीव्ही चित्रीकरण अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. कंत्राटदारांनी अपलोड केलेल्या व्हिडिओ आणि फोटोंचे एआय प्रणालीद्वारे बारीक विश्लेषण करण्यात आले..Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक ."नालेसफाईच्या कामात गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेबाबत प्रशासन कमालीचे आग्रही आहे. कंत्राटदारांच्या चुकांबाबत आमचे 'शून्य सहिष्णुता' थोरण आहे. कामकाजात कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, हाच या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे.- अभिजित बांगर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प).प्रमुख त्रुटीवजन काट्यावर वाहनाची ताडपत्री न हटवणेएकाच प्रतिमेचा पुनर्वापर करणेगाळाची विल्हेवाट लावताना उडणाऱ्या धुळीचे निरीक्षण.आवश्यक छायाचित्रे, गाळ उतरवतानाचे व्हिडिओ उपलब्ध नसणे,नोंदणीकृत वाहने किंवा वर्ककोड आणि प्रत्यक्ष कामात विसंगती.मनुष्यबळ आणि सुरक्षा साधनांची कमतरता व कामाचा संथ वेग यांमुळे कंत्राटदार दोषी आढळले..लोक खातात म्हणून विकतात, गुटखा विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यावर मंत्र्यांचं अजब विधान; म्हणाले, अंगाशी येईल, कारवाईऐवजी.....आकारण्यात आलेला दंड१ कोटी ३९ लाख ३९ हजार ३८० मोठे नाले६ कोटी ११ लाख ८६ हजार ९५० लहान नाले१ कोटी ४८ लाख ५०० मिठी नदी२६ लाख ४६ हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड प्रत्येक त्रुटीयुक्त फेरीसाठी एक हजार रुपयांप्रमाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.