Mumbai News: पवई तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य होणार, महापालिका जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार

मुंबई : कमी पाऊस आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाण्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी महापालिकेने आता कंबर कसली आहे. मुंबईकरांच्या पाणीटंचाईच्या समूळ उच्चाटनासाठी महापालिकेने ऐतिहासिक पवई तलावावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. .या तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य बनवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. तलावाच्या पुनरुज्जीवनासाठी लवकरच सल्लागार नियुक्त केला जाणार असून, गाळ उपसल्यानंतर येथे एक अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे..Mumbai Weather: मुंबईकर घामाने भिजणार! पुढील ३ दिवसात तापमानात मोठे बदल होणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज .ऐतिहासिक पवई तलाव हा महापालिकेचा अत्यंत महत्त्वाचा जलस्रोतांपैकी एक आहे. तब्बल २१० हेक्टर (सुमारे ५५७ एकर) परिसरात पसरलेल्या या तलावाचा परीघ १०.२ किलोमीटर असून, यात अब्जावधी लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता आहे..मात्र, अनेक वर्षांत या तलावामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ, माती, जलपर्णी आणि सांडपाणी साचल्यामुळे त्याची मूळ साठवण क्षमता कमालीची घटली आहे. परिणामी सध्या हे पाणी पिणे तर दूरच, साध्या वापरासाठीही योग्य राहिले नाही. आता हा ऐतिहासिक ठेवा आणि महत्त्वाचा जलस्रोत वाचवण्यासाठी महापालिकेने ठोस पावले उचलली असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी येणार आहे..नुकत्याच पूर्ण झालेल्या गाळ सर्वेक्षण अहवालानुसार, पवई जलाशयाची एकूण साठवण क्षमता ५.४५५ दशलक्ष घनमीटर्सवरून घसरून ३.६९३ दशलक्ष घनमीटर्सवर आली आहे. म्हणजेच तलावाची पाणी साठवण क्षमता ३२.३० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. पवई तलावाची पाणी साठवण क्षमता अंदाजे ५,४५५ दशलक्ष लिटर इतकी आहे. मात्र, पाणी पिण्यायोग्य नसल्यामुळे सध्या या पाण्याचा वापर केवळ व्यावसायिक कारणांसाठी होतो..Mumbai Crime : सीएसएमटीतून चिमुरडीचे अपहरण! १४ तासांत शोध, अपहरण करणाऱ्या महिलेला अटक; एक वर्षाच्या मुलीला आईच्या स्वाधीन केले.पुनरुज्जीवनासाठी कामे सुरूपवई तलावाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी महापालिकेने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. सध्या दोन आधुनिक हार्वेस्टर यंत्रांच्या मदतीने तलावातील जलपर्णी वेगाने काढण्यात येत आहे. तलावातील गाळ काढण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मेसर्स ग्रीन यात्रा या स्वयंसेवी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तलावातील परिसंस्था आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीची मदत घेतली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.