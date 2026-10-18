मुंबई

Mumbai News: पवई तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य होणार, महापालिका जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार

Mumbai Municipal Corporation: पाण्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी महापालिकेकडून महापालिका जलशुद्धीकरण केंद्र उभारले जाणार आहे.
BMC Plan For Water Supply

BMC Plan For Water Supply

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : कमी पाऊस आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाण्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी महापालिकेने आता कंबर कसली आहे. मुंबईकरांच्या पाणीटंचाईच्या समूळ उच्चाटनासाठी महापालिकेने ऐतिहासिक पवई तलावावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.

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