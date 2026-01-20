मुंबई

BMC महापौरपदासाठी आरक्षणाच्या सोडतीची चक्राकार पद्धत भाजप-शिवसेनेच्या अडचणीची, फक्त ठाकरेंकडेच 'ते' नगरसेवक

BMC Mayor Reservation : मुंबईच्या महापौरपदाचा ट्विस्ट वाढण्याची शक्यता आहे. जुन्या चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली तर भाजप आणि शिंदे सेनेकडे तसा नगरसेवकच नाहीय. फक्त ठाकरेंकडेच एसटी प्रवर्गातील नगरसेवक आहेत.
सूरज यादव
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत गुरुवारी २२ जानेवारी रोजी जाहीर केली जाणार आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, कल्याण डोंबिवली या शहरांमध्ये महापौर पदासाठी चुरस आहे. नगरविकास विभागाकडून आरक्षण सोडतीबाबत पत्रक जारी करण्यात आलंय. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, मुंबईच्या महापौरपदाचा ट्विस्ट वाढण्याची शक्यता आहे. जुन्या चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली तर भाजप आणि शिंदे सेनेकडे तसा नगरसेवकच नाहीय.

