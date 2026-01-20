BMC महापौरपदासाठी आरक्षणाच्या सोडतीची चक्राकार पद्धत भाजप-शिवसेनेच्या अडचणीची, फक्त ठाकरेंकडेच 'ते' नगरसेवक

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत गुरुवारी २२ जानेवारी रोजी जाहीर केली जाणार आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, कल्याण डोंबिवली या शहरांमध्ये महापौर पदासाठी चुरस आहे. नगरविकास विभागाकडून आरक्षण सोडतीबाबत पत्रक जारी करण्यात आलंय. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, मुंबईच्या महापौरपदाचा ट्विस्ट वाढण्याची शक्यता आहे. जुन्या चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली तर भाजप आणि शिंदे सेनेकडे तसा नगरसेवकच नाहीय. .महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत ही चक्राकार पद्धतीने काढण्यात येणार आहे. यामुळे भाजप आणि शिवसेनेला मोठा धक्का बसू शकतो. जर अशा पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातून महापौर निवड होईल. २००४ पासून मुंबईत एकही अनुसूचित जातीचा महापौर झालेला नाही. त्यामुळे चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढल्यास बीएमसीत अनुसूचित जातीचा महापौर होण्याची शक्यता आहे..अनुसूचित जातीची आरक्षण सोडत निघाल्यास भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेसमोर पेच निर्माण होणार आहे. या दोन्ही पक्षांकडे सध्या एसटी प्रवर्गातून एकही नगरसेवक नाहीय. सध्या फक्त ठाकरेंकडेच अनुसूचित जमातीचे नगरसेवक आहेत..Mumbai Mayor : मुंबईत ९४ वर्षात महापौरपदी ३५ अमराठी, शिवसेनेचे सर्व महापौर मराठीच.जुन्या चक्राकार पद्धतीऐवजी नव्या चक्राकार पद्धतीने जरी सोडत काढण्यात आली तरीही भाजप शिवसेनेची अडचण होऊ शकते. नव्या चक्राकार पद्धतीने अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराची चिठ्ठी निघू शकते. यामुळे आता महापौर पदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे..महायुतीत वाद?महायुतीत महापौरपदावरून आता वाद असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. महापौर भाजपचाच होणार यावर भाजप ठाम आहे तर शिवसेनेनं त्यांचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यानं अनेक तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. कोणत्याच पक्षाला बहुमत नसल्यानं आता महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेना आणि भाजप हे महायुती म्हणून एकत्र लढले आहेत. त्यामुळे महापौर महायुतीचा होईल अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.