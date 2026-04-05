Mumbai Water Supply: विहिरी, कूपनलिकांचे पुनरुज्जीवन करा, मुंबईचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महापौरांचे निर्देश

मुंबई : उन्हाळ्याची वाढती तीव्रता आणि पाणीपुरवठ्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत महापौर रितू तावडे यांनी जल विभागाला शनिवारी (ता. ४) महत्त्वाचे निर्देश दिले. मुंबईतील जलसाठ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि पर्यायी स्रोतांचा वापर करण्यावर महापौरांनी भर दिला आहे..शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि हवामानातील बदलांमुळे पाणी व्यवस्थापन आव्हानात्मक बनले आहे. यावर उपाय म्हणून महापौरांनी मुंबईतील सर्व सार्वजनिक, शासकीय आणि खासगी विहिरी तसेच कूपनलिकांची अद्ययावत माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत. २००९च्या पाणीटंचाईच्या धर्तीवर नादुरुस्त विहिरींची तातडीने दुरुस्ती करून त्या वापरात आणण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या आहेत..केवळ स्वच्छता किंवा बागकामासाठीच नव्हे, तर योग्य चाचण्यांनंतर या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करता येईल का, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पाणी बचतीसाठी केवळ प्रशासनावर अवलंबून न राहता खासगी गृहनिर्माण संस्थांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे महापौरांनी नमूद केले. परिसरातील विहिरी आणि कूपनलिकांची नियमित स्वच्छता व देखभाल करावी, आवश्यक तिथे जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसवून पाण्याचा वापर करावा, भविष्यातील जल सुरक्षेसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा सक्तीने राबवावी, असेही महापौरांनी या वेळी सांगितले..कूपनलिकेच्या पाण्याचे शुद्धीकरणमाझ्या घाटकोपर येथील गृहनिर्माण संकुलात आम्ही पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण आणि कूपनलिकेच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून ते सर्व सदनिकांना पुरवतो. हा प्रयोग यशस्वी झाला असून, इतर सोसायट्यांनीही याचे अनुकरण करावे, असे उदाहरण महापौर रितू तावडे यांनी या वेळी दिले. प्रशासन, नागरिक आणि गृहनिर्माण संस्था यांच्यातील समन्वयातूनच मुंबईची जलसुरक्षा कायम राखता येईल. पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि पुनर्वापर वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे महापौरांनी सांगितले.