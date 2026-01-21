मुंबई

BMC Mayor: कोण होणार मुंबईचा महापौर? आरक्षण सोडतीकडे लक्ष, तर निवडीची तारीखही ठरली

BMC Mayor Election: २२ जानेवारीला आरक्षण सोडत पार पडणार आहे. त्यानंतर महापौरपदाची निवडणूक घेतली जाणार आहे. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबईच्या महापौरपदाची निवडणूक येत्या ३१ जानेवारीला घेण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. २२ जानेवारीला आरक्षण सोडत पार पडल्यानंतर ३१ जानेवारीला महापौरपदाची निवडणूक घेतली जाणार आहे. महापौर विराजमान झाल्यानंतर त्याच दिवशी उपमहापौर, सभागृह नेता, गटनेत्यांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.

