BMC: पालिका सभागृहात नालेसफाईवरून संताप, माजी महापौरांचा युतीवर हल्ला, श्वेतपत्रिकेची मागणी

मुंबई : नालेसफाईवरून आज महापालिकेच्या सभागृहात चांगलाच संताप व्यक्त करण्यात आला. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनीही प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. '८१ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबईला कंत्राटदार वेठीस धरत आहेत. पण, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ही मुंबई कंत्राटदार नाही, तर आम्ही निवडून आलेले नगरसेवक चालवणार,' अशा आक्रमक शब्दांत सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी मिठी नदी आणि नालेसफाईच्या दुरवस्थेवरून महापालिका प्रशासनाला आणि कंत्राटदारांना आव्हान दिले. .पावसाळा तोंडावर आलेला असताना मिठी नदीच्या सफाईवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही परिस्थिती 'जैसे थे' असल्याबद्दल गणेश खणकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. गाळ उपसणारे कंत्राटदार मुंबईत एक मोठे रॅकेट चालवत असून, कामात घोळ करणाऱ्या कंत्राटदारांना तत्काळ काळ्या यादीत टाका आणि त्यांची देयके रोखा, अशी मागणी त्यांनी केली..Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप; रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची लूट, प्रवाशांमध्ये संताप.यावर्षी जर मुंबईत पाणी तुंबले, तर एकालाही सोडणार नाही, असा सज्जड दमच खणकर यांनी दिला. याच मुद्द्यावरून माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनीही कंत्राटदार आणि प्रशासनाच्या अभद्र युतीवर हल्ला चढवला. मुंबईत सध्या असलेल्या प्रशासकीय राजवटीत नालेसफाई आणि इतर कामांवर नेमका किती खर्च झाला, हे उघड करण्यासाठी प्रशासनाने 'श्वेतपत्रिका' काढली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली..प्रशासनाची भूमिकामहापालिका प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले की, महापालिकेने नालेसफाईत पारदर्शकता आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. आता केवळ गाळाच्या वजनाऐवजी नाल्यांची लांबी, साफ झालेला भाग आणि कामाच्या दर्जावरून मूल्यांकन. केले जात आहे. पुन्हा कचरा टाकला जाणे ही मोठी समस्या असल्याचेही प्रशासनाने मान्य केले आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा दणका! विशेष मोहिमेत २ कोटींचा साठा जप्त, १६ जणांना अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.