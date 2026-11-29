BMC School Educational Tour : मुंबई महापालिकेच्या (BMC) शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अवकाश संशोधनाची प्रत्यक्ष ओळख व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने विशेष शैक्षणिक सहलींचे नियोजन केले आहे. .महाराष्ट्र टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना थेट सिंगापूर तसेच बंगळुरू येथील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आणि देशातील विविध शैक्षणिक स्थळांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे..Madhache Gaon Pune : 'फुलांचे गाव' कुसूरसह कोंढवळला मिळणार आता 'मधाचे गाव' नवी ओळख; जिल्हाधिकाऱ्यांची २०२६-२७ साठी मंजुरी.35 Students & 5 Teachers : या सहलीसाठी पालिका शाळांमधील आठवी आणि नववीच्या वर्गातील ३५ गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार असून, त्यांच्यासोबत ५ शिक्षक असे एकूण ४० जणांचे पथक दौऱ्यावर जाणार आहे. विज्ञान परीक्षा आणि विविध स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना प्रोत्साहन देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे..Aaradhya Bachchan Birthday : आराध्या बच्चनचा १५वा वाढदिवस असा झाला साजरा; ऐश्वर्या रायच्या वहिनीने शेअर केलेला 'तो' अनसीन फोटो व्हायरल!.सिंगापूर आणि 'इस्रो' दौऱ्याचा खर्च किती?सिंगापूर दौरा: पाच ते सहा दिवसांच्या या दौऱ्यात सिंगापूरमधील विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी संबंधित शैक्षणिक स्थळांना भेट दिली जाईल; यासाठी प्रतिविद्यार्थी सुमारे दीड लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.इस्रो (बंगळुरू) भेट: देशातील अवकाश संशोधनाचे कार्य जवळून अनुभवण्यासाठी बंगळुरूतील इस्रो भेटीचा पर्याय असून, यासाठी प्रतिविद्यार्थी ४० ते ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.निविदा प्रक्रिया: या संपूर्ण सहलीचे नियोजन, संयोजन आणि आयोजन करण्यासाठी अनुभवी एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ई-निविदेद्वारे प्रस्ताव मागवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.